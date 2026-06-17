Összesen 122 millióba került az adófizetőknek, hogy több mint 300 napnyi szabadságát nem vette ki Matolcsy György

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;szabadság;MNB-botrány;

2026-06-17 11:22:00 CEST

Az MNB új vezetése felülvizsgálta a rendszert, így ilyesmire a jövőben már nem lesz lehetőség.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése a jegybank működésének racionalizálása keretében a tavalyi évben felülvizsgálta a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét – közölte a jegybank a 24.hu-val.

A portál értesülései szerint az MNB alapjaiban alakította át a szabályrendszerét, és

a jövőben már nem lesz lehetőség arra, hogy akár Varga Mihály jegybankelnök, akár más dolgozó éveken át halmozza a ki nem vett szabadságait, amit aztán a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az adófizetők állhatnak.

A döntés hátterében az áll, hogy Matolcsy György – aki 2013 és 2025 közt vezette az MNB-t – többévnyi szabadságát nem vette ki, ezért óriási pénzzel távozott a jegybank éléről. Mint arról korábban a portál beszámolt,

Matolcsy bruttó 170 millió forintot kapott távozásakor a Magyar Nemzeti Banktól, ebből az összegből pedig több mint 122 millió forint volt csak a szabadságmegváltás jogcímén kifizetett összeg.

Az MNB most a 24.hu-val azt közölte, hogy Matolcsy tizenkét évet felölelő elnöki működése során összesen 470 nap szabadságra volt jogosult. Azonban

ebből mindössze 148 napot vett ki 12 év alatt, tehát évente körülbelül 12 napot töltött hivatalosan szabadságon.

A jogviszonya megszűnésekor 322 nap szabadság megváltására került sor a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezései szerint.

Az ezért járó 122 milliós összeg mellett a volt MNB-elnök a 6 havi alapbérrel azonos összegű juttatást kapott azon tilalom ellentételezéseképpen, amely szerint a megbízatása megszűnését követő 6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet. E juttatás összege további bruttó 48 millió forint volt, így jött ki a 170 milliós összeg, amit megkapott.

Ezzel párhuzamosan az ügyészségen már külön nyomozócsoport vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank alapítványának százmilliárdos vagyonvesztési botrányát, ami összeforrt a Matolcsy névvel. A portál felidézi, a volt jegybankelnök családja konténerekben szállította Dubajba az értékes vagyontárgyait, sportautóit – ezt a hatóságok nem akadályozták meg, dacára annak, hogy több mint egy éve nyomozás zajlik az eltűnt több száz milliárdos jegybanki alapítványi vagyon miatt.