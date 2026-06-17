Orbán Viktor: A hibáim is hozzájárultak a vereséghez, de már öreg vagyok változtatni rajtuk

Fidesz;Orbán Viktor;nemzetközi sajtótájékoztató;

2026-06-17 16:49:00 CEST

A volt miniszterelnök szerint nem indult oroszbarát párt az április 12-i magyarországi parlamenti választáson.

Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Brüsszelben, abból az alkalomból, hogy a Patritóák Európáért (PfE) EP-frakció csúcstalálkozót tart. Értékelését úgy kezdte, hogy a Fidesz választási veresége szerinte nem változtat azon a tendencián, hogy a „bevándorlásellenes és szuverenista” politikai erők erősödnek.

A bevándorlással kapcsolatban negatív példaként felhozta a németországi, franciaországi és olaszországi állapotokat, majd hozzátette, hogy az Európai Unió csak kudarcokat tud felmutatni. Magyarországon bár a Fidesz-KDNP vereséget szenvedett, de a Fidesz külpolitikáján ez nem változtat, továbbra is elkötelezett támogatói lesznek a „patrióta” Európának - magyarázta Orbán, majd megemlítette azt is, hogy miniszterelnök nélkül sem maradt a frakció, hiszen Andrej Babis továbbra is kormányfő Csehországban.

73-74 százalékon lehet az államadósság, ez jóval alacsonyabb, mint a 2010-es, 82 százalékos szint - védekezett a Fidesz elnöke azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi években az államadóssági szint alakulása sem ment a legjobban.

A Financial Times kérdésére, miszerint a korrupciós vádak miatt az Egyesült Államokban maradhat-e az Orbán család, a volt kormányfő határozott nemmel felelt. Magyarország egy 1100 éves állam, óriási rutinunk van abban, hogy hogyan lehet vezetőket kizárni az ország vezetéséből. Korábban forró ólmot üntöttek a fülükbe, vagy megvakíttatták őket, esetleg száműzték őket, ő egy alkotmányos tiltással olcsón megúszta - állapította meg Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy 8 évben maximálták a miniszterelnök lehetséges mandátumát. Később egy újabb, lehetséges korrupciós eljárásokat feszegető kérdésre úgy reagált, hogy a korábbi magyar kormány egyetlen tagja sincs korrupciós vádeljárás alatt.

Az Európai Bizottság be akarja vezetni az ETS2 rendszert, ami adózás alá vonná például a gépjárműgyártást, ezt a Patrióták frakció ellenzi. Az ETS1 rendszert is meg akarják változtatni - szögezte le a volt kormányfő. (Az ETS az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere, amely a nagyvállalatok üvegházhatású gáz-kibocsátását szabályozza. Az ETS1 a legjelentősebb kibocsátókra koncentrál, az ETS2 bevonja a rendszerbe az építőipart és a közlekedési szektort is - a szerk). A Hír TV kérdésére Orbán Viktor úgy vélekedett, Andrej Babis mindenképp jól fogja képviselni a közösséget a migráció elutasítása tekintetében, hogy azonban a háború ügyében mit fog képviselni, arról már némi távolságtartással nyilatkozott.

A kérdésre, hogy milyen árat kell majd fizetnie Magyarországnak az uniós forrásokért, a volt miniszterelnök egy bővebb választ adott, szerinte a lengyel példához hasonlóan a magyar is jól mutatja, hogy az EU „politikai zsarolásra használta” az uniós forrásokat. Az Orbán-kormány válasza a zsarolásra a vétó volt, az új kormány azonban taktikát váltott és nekik a zsarolásra a válaszuk a „megadás” volt. Az eddigi kudarc ellenére Orbán meg van győződve róla, hogy minden uniós forrást megkaptak volna azzal, ha az uniós költségvetés megvétózásával fenyegetik meg az EU-t. A hétéves költségvetés nem tartalmazhat kondicionalitási feltételeket - mondta saját követeléseikről.

A Telex Hatvanpusztáról kérdezett volna, de Orbán Viktor közölte, hogy elégedett a témában az Indexnek adott válaszával, miszerint az egy műbalhé, majd belefojtotta a szót a lap újságírójába.

A Népszava kérdésére, miszerint korábban elismerte, a gazdasági nehézségek hozzájárulhattak a választási vereséghez, és ennek fényében bánja-e, hogy nem teljesítette a kormány az uniós helyreállítási tervben közölt vállalásokat, a miniszterelnök annyit mondott, hogy korábbi válasza az irányadó.

„Az ukránokról a mi politikai közösségünk általában úgy gondolkodik, mint a trójaiak a görögökről” - mondta a hvg-nek, majd arról beszélt, hogy továbbra is úgy gondolják, Ukrajna felvétele az EU-ba borzalmas lenne, behozná a háborút az unióba. A miniszterelnök kurucnak tartja magát, ezen nem tervez változtatni - nyilatkozta a fideszes Mandinernek.

A 24 arról kérdezett, hogy Mészáros Lőrinc és Tiborcz István gazdagodását is műbalhénak tartja-e, erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy ezek sejtetések és sugalmazások, várjuk meg a tényeket. A Fideszben nagyon erős a pártelnök, az ő szava minősített súllyal esik a latba, így felelőssége is van - mondta a 444-nek.

Ha a jobbközép balra köt koalíciókat, az nem fog működni - mondta azzal kapcsolatban, hogy több országban (például Németország, Franciaország) úgynevezett „tűzfalat” építenek a szélsőjobbal szemben, ehelyett szerinte egyesíteni kell a jobboldalt, a Fidesz ezért tudott hatalomban lenni 16 évig. „Fantasztikus országot csináltunk 16 év alatt” - állította a volt kormányfő, aki szerint Magyarország az egyetlen uniós ország, ahol nincsenek bevándorlók (ez persze nem igaz, ha például a vendégmunkások nagy számát tekintjük - a szerk.).

A Deutsche Wellének Orbán Viktor elmondta, ha a többi patrióta frakció meg tudja érteni a Fidesz választási vereségének okait, az segíteni fog nekik. Hozzátette, a közejövőben Ausztriában fog lehetőség mutatkozni a patrióták térnyerésére.

Magyarországon nem volt menekülttábor, sem migránstábor, nem engedünk be senkit, ezért a tranzitzóna visszalépés lenne. Magyarország területén nem lehet várakozni - jelentette ki a volt kormányfő, s közölte, hogy erről ő személyesen döntött, s azt is javasolta a Magyar-kormánynak, hogy ezen ne változtasson.

A Kossuth rádiónak Orbán Viktor elmondta, korábban a „patriótáknak” azért nem létezett szövetsége, mert a nemzetközi világ a liberálisok és a baloldaliak otthonos terepe. Később az Európai Néppárt is csatlakozott ide. A nemzeti pártok sokáig elutasították az együttműködést egymással, éppen azért, mert nemzeti alapon gondolkodnak, ezen a gyakorlaton változtatott a patrióta EP-frakció. Mint közölte, ők nem törekednek minden kérdésben nézetazonosságra, hanem kiválasztják azokat a témákat, amelyekben együttműködnek, és ha nemzeti szempontól eltérő álláspontok vannak, akkor nem kell ott egyetérteni - magyarázta Orbán.

Európának egy olyan helynek kellene lennie, ahol a keleti és a nyugati legmodernebb technológia találkozik. A mai magyar gazdaságban ezeket a törekvéseket lehet látni, olyan ipari telepeket építettünk, ahol a legmodernebb keleti és nyugati technológia együtt dolgozik - mondta a volt kormányfő a Kínához való viszonnyal kapcsolatban. Orbán Viktor szerint az EU helyett Kína irányába bezárkózik, de az EU irányvonalát általánosságban is elhibázottnak tartja, mert konfliktus van mind Kínával, mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal. Ezért Orbán úgy látja, nem szabad, hogy egy rossz európai politikát rá lehessen erőltetni a tagállamokra.

Orbán Viktor kívánja, hogy a „patrióta” hang minél több helyre eljusson, de bővebben nem akart foglalkozni a Fidesz-közeli lapok mostani helyzetével - válaszolt a hvg kérdésére. A Telex újabb kérdésére a volt miniszterelnök elmondta, most már nem ők vannak a kormányon, így ha a hatóságok találnak valamilyen korrupciós ügyet náluk, akkor majd intézkednek.

A kampány a lufik világa, a választás után egymás után kiderül több témáról, hogy azok üresek. A legelszomorítóbbnak Orbán a Greenpeace akcióját tartja, amely a gödi akkumulátorgyár szennyezési adatairól közölt információkat, majd a volt miniszterelnök szerint azt közölték, hogy tévedtek. Azt a sejttetést, miszerint magas, Orbán-korányhoz köthető figura lehet érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban, a volt miniszterelnök aljas rágalomnak tartja. Szerinte a korrupciós ügyekben is be fog bizonyosodni, hogy a legtöbb vád üres.

Marine Le Pent Orbán Viktor legendának tartja, az ő személyének jelentős köze volt ahhoz, hogy a Fidesz a patrióta közeghez került. Rokonszenvezik vele amiatt is, hogy szerinte hozzá hasonlóan a francia politikus asszonyt is megpróbálják ellehetetleníteni a politikai közéletben.

„Mind a két kezem tele van munkával” - mondta a 24-nek az arra utaló kérdésére, hogy hazajön-e az Egyesült Államokból a futball-vb után. A volt miniszterelnöknek a két elődöntőre és a döntőre van jegye.

Nagy víziók nélkül nem lehet foglalkozni a kis ügyekkel, el kell dönteni, hogy házmester vagy vagy miniszterelnök - válaszolta Orbán a 444-nek arra a felvetésére, hogy nem lett volna érdemesebb inkább az ország belső ügyeire, egészségügyre, oktatásra alapellátásra koncentrálni a nagy távlati víziók helyett. A volt kormányfő szerint nagy eredényeket értek el az egészségügy terén is, például 8-9 ezerrel több orvos dolgozik Magyarországon, mint a kormányzásuk előtt, de az emberek mindig többet akarnak - állította.

„Kétségkívül a hibáim hozzájárultak a vereséghez, csak már nagyon erősen hozzám tartoznak és öreg vagyok, hogy ledobjam őket” - válaszolta az RTL kérdésére, azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz kongresszusán azt mondta, nem akar megváltozni. A csatorna később azt vetette fel, miért nevezte Orbán Bige Lászlót bűnözőnek, amikor más büntetőeljárásokban, fideszes érintettek esetén jóval óvatosabban, az ártatlanság vélelmét tiszteletben tartva fogalmazott, de a volt miniszterelnök kitérő választ adott, annyit mondott, hogy volt egy levélváltása a nagyvállalkozóval, az a válasza az irányadó (ebben semilyen válasz nincs az RTL kérdésére - a szerk.).

Nem indult a magyar választáson oroszbarát párt - állította Orbán Viktor arra a kérdésre, nem gondolja-e, hogy oroszbarátsága szerepet játszott a Fidesz választási vereségében. Pósfai Gábor Orbán szerint annyit mondott, hogy ebben a formában nem támogatják a migrációs paktumot, de Orbán szerint semmilyen migrációs paktumot nem szabad támogatni. A migrációs paktum legnagyobb veszélye, hogy a más országok által befogadott bevándorlók egy részét egy számolgatás alapán át kell venni, ha pedig nem egy ország nem teszi, fizetnie kell - magyaráza. A volt korányfő a migránstáborok potenciális építését is nagy veszélynek tartja, továbbá azt is, hogy a paktum értelmében egy sajátos döntési rend osztaná szét a bevándorlókat és nem lehetne megvétózni.

Nem indult a magyar választáson oroszbarát párt - állította Orbán Viktor arra a kérdésre, nem gondolja-e, hogy oroszbarátsága szerepet játszott a Fidesz választási vereségében. Pósfai Gábor Orbán szerint annyit mondott, hogy ebben a formában nem támogatják a migrációs paktumot, de Orbán szerint semmilyen migrációs paktumot nem szabad támogatni. A migrációs paktum legnagyobb veszélye, hogy a más országok által befogadott bevándorlók egy részét egy számolgatás alapán át kell venni, ha pedig nem egy ország nem teszi, fizetnie kell - magyaráza. A volt korányfő a migránstáborok potenciális építését is nagy veszélynek tartja, továbbá azt is, hogy a paktum értelmében egy sajátos döntési rend osztaná szét a bevándorlókat és nem lehetne megvétózni.