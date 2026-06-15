Orbán Viktor úszkál a hazugsácunamiban, annak sincs realitása, hogy egy év múlva lemondjon a Fidesz vezetéséről

Fidesz;elemzés;kudarc;Orbán Viktor;hazugság;megújulás;Választás 2026;

2026-06-15 05:55:00 CEST

Nincs politikai realitása annak, hogy Orbán Viktor egy év múlva lemondjon a pártvezetésről. A Fidesz szombati átalakítása pedig csak az elnökség felvizezése – mondta a lapunknak nyilatkozó politikai elemző.

„A volt miniszterelnök tíz vereségmegfejtésének legalább a fele hazugság vagy csúsztatás. Egyszerűen nem tud kijönni abból a hazugságcunamiból, amit maga épített fel, és ezzel megnehezíti a megújulást” – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője a Fidesz hétvégi kongresszusát értékelve.

A párt küldöttei a tisztújítás – Orbán ismételt pártelnökké választása – mellett alapszabály-módosításról is döntöttek. E szerint a jövőben a választókerületi szervezetrendszert 21 megyei elnök váltja fel, akik az új elnökségnek is tagjai lesznek. Mellettük a pártelnökből, a 4 alelnökből, az EP- és országgyűlési frakcióvezetőből áll majd a pártvezetés.

Pék Szabolcs az elnökség bővítését csupán hatalomtechnikai lépésnek tartja.

Szerinte a cél az, hogy minél több szereplő legyen személyesen is érdekelt Orbán pozíciójának fenntartásában.

Hiszen a bekerülő polgármesterek és a megyei elnökök politikai jövőjét alapvetően szintén ő biztosította eddig. „Ez maximum a felvizezése az elnökségnek. Lehet olyan célja is, hogy többen azt érezzék, miután eddig csak Orbán Viktor szűk köre ült az asztalnál, a kampány után most végre demokratikusabb folyamatok indulnak el. Viszont mindez valójában csak kommunikáció, jó eséllyel nem így lesz” – mondta az Iránytű szakértője.

Orbán Viktort végül 737-ből 729 érvényes szavazattal erősítették meg a pártelnöki poszton. Alelnökként a helyén maradt Gál Kinga EP-képviselő és Kövér László volt házelnök is. Hozzájuk csatlakozott újként Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere. Gulyás Gergely parlamenti, Deutsch Tamás pedig EP-frakcióvezetőként vesz részt ezentúl az ellenzéki párt vezető testületében. Orbán Viktor két beszédet tartott, melyekben hosszan beszélt a Fidesz választási vereségének okairól – erről egyébként a rendezvény előtt 40 oldalas röpiratot is készített –, majd újraválasztása után azt mondta a küldötteknek: „A Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, a negyvenesek és harmincasok!” Az exkormányfő utalt arra is, hogy csupán azért vállalta még egy évre a pártvezetést, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen.

Pék Szabolcs azonban szkeptikus az egyéves időtávot illetően. „Ezek jól hangzó dolgok, de ha a Fidesz szekere addigra valóban felfelé menne – márpedig elvileg most ez a cél –, akkor miért mondana le vagy adná át éppen akkor a párt irányítását?” – tette fel a kérdést az elemző.

Pék úgy látja: a kongresszuson mindössze három olyan felszólalás hangzott el, amely valódi önreflexiót tartalmazott: Hidvéghi Balá­zsé, a X. kerületi Jankovich Tiboré és Stumpf Istváné. Szerinte ők legalább részben szembenéztek a vereség okaival, miközben Orbán Viktor beszédében továbbra sem volt nyoma valódi önkritikának.

A szakember viszont hangsúlyozta: a három kritikus felszólalás jelentőségét nem szabad túlértékelni, mert azok nem a párt első vonalából érkeztek. A valódi döntéshozók és kulcspolitikusok nem fogalmaztak meg érdemi kritikát.

A megbukott kormányfő többek között azt mondta: a korrupciós vádakra nem adtak elég erőteljes választ. Pék Szabolcs azonban úgy véli, Hatvanpusztát, az MNB-ből eltűnt százmilliárdokat és más ügyeket nem is lehetne kommunikáció­val eltüntetni. Orbán háborúval való takarózását az elemző szintén sikertelennek látja, mert szerinte ez csak a Fidesz magtáborával rezonál.

A megbukott kormányfő beszédében azt is kijelentette: „Mire lehullanak az őszi falevelek, a Fidesznek készen kell állnia. (…) Ma Magyarország lett a Varga Judit!” Pék Szabolcs a Magyar Pétert és a volt feleségét érintő megjegyzéseket ízléstelennek minősítette, s hangsúlyozta: a Fidesz egyre inkább pszichológiai fogalmakkal próbálja keretezni politikai ellenfeleit. Az elemző szerint a Fidesz a saját maga által felépített alternatív valóság csapdájába került, amelyben a korábbi üzenetek már nem működnek, de újak továbbra sincsenek.