Sean Penn filmet készít a Capitolium ostromáról

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2026-06-17 15:55:00 CEST

A háromszoros Oscar-díjas Sean Penn rendezi, és a Warner Bros. égisze alatt készül. A film egy rendőrtiszt történetén keresztül mutatja majd be a 2021. január 6-i eseményeket.

Sean Penn háromszoros Oscar-díjas színész és rendező készíti a Warner Bros. új, egyelőre cím nélküli filmjét, amely egy rendőrtiszt történetén keresztül idézi fel a Capitolium ostromának 2021. január 6-i eseményeit – jelentette be a Warner Bros. stúdió.

A film forgatókönyvét maga Sean Penn írta. A lehetséges főszereplővel, Bradley Cooperrel jelenleg tárgyalások folynak. A történet középpontjában egy valós személyről mintázott rendőrtiszt áll, akinek kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az alkotók szerint a film nem csupán a Capitolium elleni támadásról szól majd, hanem „egy váratlan barátság” történetét is bemutatja. A forgatást a tervek szerint jövő év közepén kezdik meg.

A Capitolium elleni ostrom az amerikai demokrácia egyik legsúlyosabb válságaként vonult be a történelembe. Donald Trump hívei 2021. január 6-án megrohamozták az épületet, hogy megakadályozzák Joe Biden választási győzelmének hitelesítését. Trump máig vitatja vereségét, és tagadja felelősségét az eseményekért, a támadás résztvevőit pedig többször „hazafiaknak” nevezte. Visszatérése után Trump elnökként mintegy 1600, az ostrom miatt elítélt személynek adott kegyelmet, további 14 esetben pedig enyhítette a büntetést, valamint leállíttatott számos folyamatban lévő eljárást.

A baloldali társadalmi és politikai szerepvállalásáról ismert Sean Penn korábban személyesen is figyelemmel kísérte az ostromot vizsgáló kongresszusi bizottság nyilvános meghallgatásait. Az Oscar-díjas művészt akkor több olyan rendőr társaságában is lefényképezték, akik a helyszínen szembeszálltak a tömeggel.

Közéjük tartozott Michael Fanone is, aki a kongresszusi vizsgálat során részletesen beszámolt az átélt traumákról. A rendőr az ostrom során szívrohamot és fejsérülést szenvedett, tapasztalatait később könyvben dolgozta fel. Egyelőre nem ismert, hogy a készülő film az ő történetén alapul-e.

A film forgalmazási jogait megvásárló Warner Bros. jelenleg felvásárlás alatt áll: várhatóan a Paramount Skydance-szel fog egyesülni. A Paramount vezetőjét, David Ellisont az amerikai sajtó Donald Trump közeli szövetségesei között tartja számon.

Sean Penn színészként legutóbb az Egyik csata a másik után című alkotással – amelyet Paul Thomas Anderson írt és rendezett – aratott jelentős sikert: a film 6 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek, legjobb rendezésnek járó szobrot, Sean Penn pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump már a beiktatása napján kegyelmet adott a Capitoliumnál történt 2021. január 6-i halálos zavargások miatt letartóztatott vagy elítélt embereknek, köztük olyan személyeknek is, akiket egyértelmű erőszakcselekmények miatt ítéltek el. Ezt követően a második Trump-adminisztráció szabályszerűen vadászni kezdett azokra, akik részt vettek az ügyben indított nyomozásban, annak ellenére is, hogy az illetékes ügyészek, tisztviselők egy része nem választotta az ügyet, hanem megbízták a feladat elvégzésével.