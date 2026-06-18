„Akkora hiány alakult ki, hogy még a megfelelő alapanyagokat sem sikerült beszerezni a vendéglátóipari képzéseken tanulóknak”

oktatás;szakképzés;Pedagógusok Szakszervezete;szakképzési centrumok;Lannert Judit;

2026-06-18 10:10:00 CEST

Túlterheltség, munkaerőhiány, átgondolatlan finanszírozás – nem érzik a szakképző intézmények oktatói, hogy stabil alapokon állna a rendszer.

A mostani állapotában nem nyugszik stabil alapokon a hazai szakképzési rendszer, számos szakmai, emberi és diákokat érintő probléma van – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Szak- és Felnőttképzési Tagozatának elnöke. Dömény Jánost azt követően kerestük meg, miután Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egyebek mellett arról számolt be Facebook-oldalán: Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárral áttekintették a szakképzés helyzetét és a következő tanév feladatait, és egyetértettek abban, hogy a szakképzés stabil alapokon áll.

A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy átgondolt fejlesztésekre is szükség van. A következő időszak egyik legfontosabb feladataként a szakképzés irányítási rendszerének megújítását jelölte meg: a szakképzési centrumokban megszüntetik az Orbán-kormány által bevezetett kancellári rendszert, amit egyszemélyes vezetés vált fel. Ennek célja, hogy a centrumok működése “még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit”. Emellett tovább erősítenék a centrumok, a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködéseket.

Dömény János szerint a jelenlegi duális képzési rendszerrel is komoly gondok vannak (ebben a képzési formában a tanulók elméleti oktatását az iskola, a gyakorlati oktatást pedig egy külső partnercég végzi), ezért is bízik abban, hogy az új oktatásirányítás a szakképzési intézményekben dolgozó oktatókat és az érdekvédelmi szervezeteket is bevonja a problémák feltérképezésébe, a megoldási javaslatok kidolgozásába.

A miniszter Facebook-bejegyzése alatt több száz hozzászólás olvasható, ezek között számos oktató jelezte: nem értenek egyet azzal a kijelentéssel, hogy a szakképzés stabil alapokon állna. Többen panaszkodtak a diákok és az oktatók túlterheltségére, a technikumi tanulók érettségi rendszerének igazságtalanságaira, a duális képzés hatékony, színvonalas megvalósításának nehézségeire, a túlzott központosításra, ami szerintük a kancellári rendszer kivezetésével nem fog megszűnni.

– Nagyon átgondolatlan a finanszírozás, súlyosan pazarló a rendszer. Előfordult, hogy akkora hiány alakult ki, hogy nemcsak a túlmunkadíjakat nem tudták kifizetni, de még megfelelő alapanyagokat sem sikerült beszerezni a vendéglátóipari képzéseken tanulók számára, így lényegében nem tudtak miből főzni, sütni

– erről egy vidéki szakképző iskola tanára beszélt a Népszavának. Úgy véli, nemcsak a kancellári rendszer megszüntetésére lenne szükség, a szakképzési centrumok jelenlegi vezetésében is személyi változások kellenek.