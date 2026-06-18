Ez nem megújulás, a Fidesz csak próbálja elodázni Orbán Viktor bukását

– Ahogyan az egész NER-nek, úgy a hétvégi Fidesz-kongresszusnak is csak annyi feladata volt, hogy hatalomban tartsa Orbán Viktort, minden más, így az elnökség és a szervezeti rendszer átalakítása, vagyis a választókerületek megszüntetése és a megyei szint visszaállítása is értelmetlen pótcselekvés – mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard. Az alkotmányjogászt, politikai elemzőt arról kérdeztük, hogy a Fidesz megyei elnöki pozícióiba néhány kivételtől eltekintve bukott, ráadásul valamilyen szinten kompromittálódott politikusok kerültek.
Végignézve a frissen kinevezett megyei Fidesz-elnökök névsorát, az Orbán Viktor által legbátrabb 133 emberből köszön vissza többségük. Vagyis a NER egykori kétharmadának gombnyomogató mamelukjai maradtak a megyék élén, s lettek így elnökségi tagok, garantálva, hogy a grémiumban bizonyosan érvényesül majd a pártelnök akarata. Csakhogy ez a mezőny méltán érdemli ki a bukottak társasága jelzőt. Az új megyei elnökök közül 19-en egyéniben is indultak az áprilisi választásokon, ám közülük
mindössze Gyopáros Alpárnak, Balla Mihálynak, Tilki Attilának, Varga Gábornak és V. Németh Zsoltnak sikerült a választókerületéből bejutnia a parlamentbe. A többiek elvéreztek, sokan ráadásul megsemmisítő különbséggel.
Miután listáról sem kaptak mandátumot, a civil élet felé kellett volna fordulniuk, ám Orbán kegye végül néhányukat megmentette a keserű ébredéstől, hogy beárazza őket a versenyszféra.Bukott politikusokkal akar megújulni a Fidesz, a húsz megyei választmányi elnök négyötöde vesztett a parlamenti választáson
Bács-Kiskunban Zsigó Róbert kapta az elnöki posztot, aki 28 év után volt kénytelen búcsúzni a parlamenttől, miután egy az elvileg elveszíthetetlennek gondolt bajai körzetben kapott ki 14 százalékkal tiszás vetélytársától. Pártjában vélhetően kifejezetten sokoldalú politikusnak tartották, hiszen államtitkárként megfordult az Agrárminisztériumban, a Miniszterelnökségen és a kulturális tárcánál is, de korábbi Fidesz-szóvivőként vagy a hazai dinnyekampányokból is ismerős lehet. Illetve azzal került többször a hírekbe, hogy akadt olyan időszaka, amikor három év alatt több, mint 160 ezer kilométert autózott polgármesterként a bajai önkormányzat terhére. Vagyis négyszer megkerülte a Földet amellett, hogy havonta több, mint félmillió forint utazási költségtérítést vett fel parlamenti képviselőként. Hasonlóképpen több posztra is érdemesnek találta a Fidesz a friss baranyai elnököt, Nagy Csabát, aki annak ellenére veszítette el több, mint 4 ezer vokssal a szigetvári körzetet, hogy hozzá tartozott a főként romák lakta Ormánság, s megannyi aprófalu. Nagy korábban volt már alpolgármester Pécsen, illetve megyei közgyűlési elnök, tehát jól bevált, régi káder, aki nem fog asztalt borogatni az elnökségben.Orbán Viktor úszkál a hazugsácunamiban, annak sincs realitása, hogy egy év múlva lemondjon a Fidesz vezetéséről
Békésben az orosházi kerületet csaknem 20 százalékkal elbukó Erdős Norbertet találta legalkalmasabbnak a pártja az elnöki pozícióra. Az 53 éves történelemtanár régi, kipróbált harcos, 20 éves kora óta Fidesz-tag, emellett Fidelitas-alapító, aki önkormányzati képviselőből lett a Miniszterelnöki Hivatal területfejlesztési menedzsere. Majd parlamenti honatya, kipróbálhatta magát EP-képviselőként is, végül visszatérve Budapestre az Agrárminisztérium államtitkáraként dolgozott. A borsodi párttagok egy igazi nagyágyút kaptak vezetőnek, a körzetét 28 év után csaknem 8 ezer szavazattal elveszítő Tállai Andrásnak viszont szánalmas elfekvő a poszt: az egykori mezőkövesdi polgármestert futballbarátsága Orbán Viktorral repítette a Pénzügyminisztérium államtitkári székebe, majd lett a NAV elnöke, tehát ő sem új arc vagy a belső ellenzék képviselője.Elkészült a felmérés, a magyarok csaknem fele szerint a Fidesznek nem jött össze a megújulás Orbán Viktorral
Budapesten Szatmáry Kristóf érdemelte ki a posztot, az egykori nemzetgazdasági államtitkár számára legalább már nem volt új érzés az egyéni zakó: az idén laza 30 százalékkal alázta meg tiszás kihívója, de már négy éve is képes volt kikapni az összellenzéki riválistól. Ő is régi motorosnak, jó kádernek számít, badacsonyi borászatának fejlesztéséhez százmilliós nagyságrendben vándorolt állami és uniós támogatás. Csongrád-Csanádban Czirbus Gábor egykori makói alpolgármester és labdarúgó, jelenleg listás honatya lett az elnök, miután a Botka László vezette ellenzéki Szeged, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi csapata minden korábbi, épkézlábnak és mérvadónak gondolt fideszes potentátot amortizált a megyében.
Magyarázható döntés Varga Gábor fejéri elnöksége, hiszen sorozatban ötödször hozta a sárbogárdi körzetet, így itt legalább nem egy bukott jelöltről kell elmagyarázni, hogy amúgy alkalmas vezető. Hasonló a helyzet Győr-Moson-Sopronban is, ahol a korábbi modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Gyopáros Alpár – aki 2022-ben országosan a legnagyobb különbségű győzelmet aratta –, a csornai körzet képviselője, ha szűken is, de hozta a mandátumot. Ráadásul a hétvégén a Fidesz alelnökévé is avanzsált, vagyis egyike lehet a párt új, az első vonalba emelt arcainak. Hajdú-Biharban Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárkamara közelmúltban lemondott elnöke lett a befutó, miután az ősfideszes Debrecent rohammal vette be a Tisza, s a megyeszékhely politikusai csúnyán devalválódtak a pártvezetés szemében. Így a Hajdúböszörményben csekély hétezer vokssal elbukó, ám listáról az országgyűlésben helyet kapó honatya lett a megye fideszes ura, akit amúgy 900 ezer forintra büntettek februárban iskolai kampányolás miatt. Hevesben a kilencedik parlamenti ciklusát kezdő – az elsőt még SZDSZ-esként vitte végig – Horváth László korábbi drogügyi biztos kezébe került a hatalom, aki a gyöngyösi körzetet ugyan elbukta, de végül megkapta az utolsó utáni pillanatban visszalépő vízilabda olimpiai bajnok, Szécsi Zoltán listás mandátumát, majd a megyei elnökséget is. Jász-Nagykun-Szolnokban meglepetésre nem a Karcagon egyéni mandátumot szerzett F. Kovács Sándor, hanem a megyei közgyűlés korábbi elnöke, a 2025-től agrárállamtitkár Hubai Imre érdemelte ki a posztot, talán nem függetlenül attól, hogy F. Kovácsot sokan Varga Mihály jegybankelnök, korábbi pénzügyminiszter köréhez sorolják, vagyis nem közvetlenül Orbán embere. Komárom-Esztergomban Czunyiné Bertalan Judit
adekvát választás volt a pártvezetés részéről, hiszen kevés hűségesebb kádere akad Orbán Viktornak a frissen a Védvonal vezetőjévé választott, a komáromi körzetet 9 ezer szavazattal elvesztő egykori parlamenti képviselőnél.
Aki annak ellenére élvezi a pártelnök bizalmát, hogy 2016-ban megbukott köznevelési államtitkárként, majd digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztosként, hogy tavaly mégis helyet kapjon Navracsics Tibor minisztériumában kapott területfejlesztési államtitkárként.
Nógrádban Balla Mihály, a balassagyarmati körzetben 1998 óta rendre egyéni mandátumot szerzett honatya kinevezése indokolt, főként, hogy a megye többi erős emberét leverte a Tisza, komolyabb magyarázatot igényel viszont Szűcs Lajos Pest megyei elnöksége. A vecsési körzetben 15 ezer vokssal, 26 százalékkal kapott kevesebbet tiszás vetélytársánál, s politikán kívüli élete sem mondható makulátlannak. A teniszszövetséget például 13 milliárdos állami konszolidáció mentette csak meg Szűcs elnöki időszaka és kiebrudalása után, s a NER bukása után az országos horgászszövetség is petícióval szabadult volna tőle – ezt megelőzve inkább lemondott. Az mondjuk biztos, hálából az elmaradt számonkérésekért bizonyosan elfojtja majd az esetleges disszonáns hangokat.
Somogyban is egy Szűcshöz hasonló, a megyében is erősen levitézlett politikus, Gelencsér Attila lett az elnök, aki 24 százalékkal bukta a kaposvári körzetet. Ugyan 2010 óta ült a T. Házban, ám beszédes, kormányzati funkcióknál még véletlenül sem merült fel a neve sohasem, ami azt mutatta, inkább a lojalitása miatt maradhatott körön belül. Országosan olyan performanszokkal hívta fel magára a figyelmet, mint a félkész 67-es gyorsút „részátadása”, a nem létező kaposhomoki kerékpárút felavatása, a Versenyképes Járások Program somogyi polgármestereknek tartott fejtágítóján tartott beszéde, melyben kampányberuházásokat kért a településvezetőktől, de ő vizionált 579 ezer forintos nyugdíjat választókerülete időseinek is.
Megyei elnöksége már csak azért is meglepő, mert híresen nincs jóban Szita Károllyal, Kaposvár 32 éve regnáló fideszes polgármesterével.
Szabolcs-Szatmár-Beregben az egyéniben is győztes Tilki Attila viszont érthető döntés a megyei elnöki posztra, ahogyan Tolnában Csibi Krisztina is, aki legalább listáról bejutott a parlamentbe, s mivel korábban csak 2025 óta ült a T. Házban, így nem köthető a korábbi, elhasználódott gárdához. Vasban némi meglepetésre nem Ágh Pétert, hanem a szintén egyéniben nyertes V. Németh Zsoltot választották megyei elnöknek, talán éppen vélelmezett sokoldalúsága miatt, hiszen volt a vidékfejlesztési, a földművelésügyi és az energiaügyi tárca államtitkára is, s a nehéz időkben szükség van a polihisztorokra. Miután Veszprémben porig égett a Fidesz áprilisban, s a tapolcai körzetet bukó helyi nagyágyú, Navracsics Tibor már korábban bejelentette, ha veszít, visszavonul a politikától, így meglehetősen furcsa lett volna, ha ezek után elvállalja a megyei pártelnöki posztot – bár a visszavonulást már átértékelte.Navracsics Tibor: Kiadták a Tisza képviselőinek, hogy a fideszes polgármesterek ellen uszítsanak
A többiek közül egyértelműen az egykori Fidelitas-alelnök és veszprémi alpolgármester Hegedűs Barbara pozíciója a legerősebb a pártvezetésnél, listáról is mandátumhoz jutott, s megyei első embernek is megtették. Zala helyzete viszont Somogyéra hajaz, Cseresnyés Péter ugyan nagy öregje a pártnak, de a nagykanizsai körzetben úgy verték el, mint jég a határt a Titánemberként emlegetett – a magyarázat szerint olyan politikus, akit alkalmatlansága miatt mindig áthelyeznek, az indok szerint „ti tán tudtok kezdeni vele valamit” – honatyát, aki ráadásul megannyi besült ígéretéről – a Tungsram helyi telepének megmaradása, a háromezer új munkahelyet jelentő cseh vagongyár, a közel 8 milliárdos Misztikus Erdő-projekt – marad csak emlékezetes.
– Ez az egész csak átmeneti állapot – jegyezte meg Szentpéteri Nagy Richard –, próbálják elodázni Orbán Viktor bukását. Érdemi szembenézés híján nem lehet megújulásról beszélni,
így aztán maradtak a régi káderek, akik már csak a múltjuk miatt is kénytelenek kitartani a pártelnök mellett. Ráadásul hiába hoztak volna a helyükre kevéssé ismert arcokat, miután ők is részesei voltak a NER-nek, a hitelességük nekik is devalválódott. A választók felé nincs semmi üzenete az átalakulásnak, persze ez nem új, hiszen eddig sem volt program, mást pedig mit mondhatnának: hazugság volt minden? Inkább úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi. Maradt minden a régiben, nincs érték, nincs alapprogram, nem tudják meghatározni magukat, egyszerűen adtak még egy év kifutási időt Orbánnak, jelen állapotában ugyanis nincs több a Fideszben, s várhatóan ebben a formában nem is lehet megmenteni.L. Simon László: Egy biztos, a tegnapi kongresszussal Orbán Viktor nem erősödött, hanem tovább gyengült