Úgy tűnik, Donald Trump árháborúja miatt a magyar betegek még később juthatnak majd hozzá az új gyógyszerekhez

gyógyszerek;Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete;

2026-06-18 05:45:00 CEST

Akár 15-18 évig is várni kell, mire hozzáférhetnek az új terápiákhoz .

Kiszámítható befogadási rendszert, tervezhető finanszírozást, valamint nagyobb átláthatóságot sürget a gyógyszertámogatásban az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM).

A globális gyógyszeripari bevételek mintegy 60 százaléka az amerikai piacon keletkezik, miközben Európa részesedése már csak körülbelül 20 százalék. Közben Kína egyre több új gyógyszermolekulát fejleszt és jegyeztet be. A Trump-kormányzat politika célja ezért az, hogy csökkentse az amerikai gyógyszerárakat, és nagyobb anyagi hozzájárulást várjon el más országoktól is.

Az AIPM igazgatója, Szalóki Katalin a sajtóbeszélgetésen egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai kormányzat utóbbi döntései azt az üzenetet küldik,

az Egyesült Államok a jövőben nem hajlandó egyedül finanszírozni a globális innovációt, és elvárja, a kisebb piacok is arányosan vegyék ki részüket a kutatás-fejlesztési költségekből. Mindennek egyik következménye, hogy a gyártók ellenérdekelteké váltak abban, hogy olcsón adják Európában a termékeiket,

hiszen az referenciaként szolgál az Egyesült Államokban ahhoz, hogy ott letörhessék az árakat. Emiatt a cégek egyre kevésbé érdekeltek abban, hogy olcsó országokban gyorsan vigyenek piacra új készítményeket. Azaz az ilyen országokban élő betegeknek nagyon hosszan – Magyarország esetében ez 15-18 év is lehet –, kell várakozniuk, mire az új terápiákhoz hozzáférhetnek.

Szalóki Katalin ezt azzal is magyarázta, hogy egy új gyógyszer kifejlesztése átlagosan 10–12 évig tart, és akár 1–2 milliárd dollárba is kerülhet. Mire a készítmény egyáltalán piacra kerül, a szabadalmi védettségből már jelentős idő eltelt. A gyártók ezért az első években próbálják visszatermelni a befektetésüket. Az Egyesült Államokban gyorsan piacra kerülnek az innovatív gyógyszerek. Európában viszont csak egy hosszú engedélyezési és finanszírozási folyamat után. Szalóki Katalin hozzátette: a magyar betegek sok esetben akkor találkoznak egy új készítménnyel, amikor az más országokban már évek óta használatban van. A hozzáférés ráadásul gyakran nem rendszeres támogatással, hanem egyedi méltányossági kérelmek útján történik, ami nem jelent minden beteg számára egyenlő esélyeket.

Beszélt arról is, hogy Magyarország mára a gyógyszergyártók szemében egyre kevésbé vonzó piac.

Ennek okai közé sorolta, hogy az európai árcsökkentések begyűrűznek a magyar rendszerbe, a támogatási szabályok nehezen kiszámíthatók, az innovatív gyógyszerek befogadása gyakran évekig húzódik, továbbá számos ármegállapodás még ma is évtizedekkel ezelőtti feltételekre szabva működik.

A gyógyszerpiacot formáló globális jelenségek ellen például Németországban drasztikus intézkedésekkel védekeznek. Szalóki Katalin arról beszélt, hogy az amerikai politika szigorodását követő tíz hónapban a vizsgált európai országokban 43 százalékkal csökkent az új gyógyszerek bevezetése, miközben a termékkivonások száma 40 százalékkal nőtt. Megjegyezte: ez nem azt jelenti, hogy a betegek egyik napról a másikra gyógyszer nélkül maradnak. Inkább azt, hogy a legújabb terápiák egy része később, szűkebb körben vagy egyáltalán nem válik elérhetővé. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy „a reformok elmaradása esetén Magyarország végleg perifériára szorul, megfosztva betegeit a gyógyulás esélyétől.” Az AIPM igazgatója szerint nem csak a terápiára költhető kassza reálisabb tervezésére, hanem kiszámíthatóságra és átláthatóságra is szükség lenne a hazai gyógyszerpolitikában. Hozzátette: „Nem tudjuk elszigetelni magunkat a globális gyógyszervilágrend átalakulásától, de azon tudunk változtatni, hogy a magyar betegek hozzáférjenek a legújabb gyógyszerekhez. Ehhez viszont azonnal lépnünk kell”.

A Népszava kérdésére, hogy a mintegy 500 milliárd forintos gyógyszerkasszát mekkora összeggel kellene növelni a jelenlegi gyógyszerellátási szint fenntartásához, Szalóki Katalin azt mondta,

több tízmilliárd forintos összeggel mindenképpen.

Arra a további kérdésre, hogy elkezdődtek-e az új egészségügyi kormányzattal az egyeztetések már az AIPM javaslatairól azt felelte: még konkrét tárgyalások azért sem nem történhettek, mert nincsenek kinevezve a helyettes államtitkárok, illetve az egészségbiztosító élén sem foglalta el pozícióját Kaló Zoltán. Meglátása szerint az egészségügyi kormányzat vezetői pontosan látják, hogy sokkal nehezebbé válik a piaci környezet.