Elege lett a Tisza-kormánynak a szerencsétlenkedésből, elveszi az alapítványtól méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálását

egészségügy;Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő; Batthyány-Strattmann László Alapítvány;Hegedűs Zsolt;

2026-06-02 19:34:00 CEST

Ősztől újra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladata lesz ezekben az ügyekben a döntés.

A méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásra 2025-ben létrehozott közalapítványt a megalakulásától kezdve számos kritika érte különösen az eljárások elhúzódását és áttekinthetetlenség rótták fel az érintettek. Az utóbbi időben a helyzetet súlyosbította a vezetési válság is, több kurátor távozott, majd a szakmai igazgató Pozsgay Csilla is felmondott. Legutóbb Lengyel Györgyi, a kuratórium elnöke jelentette be távozását.

A BSLA alapítványt az Orbán-kormány azzal a nyilvánvaló céllal hívta létre, hogy a politikailag is kényes méltányossági döntéseket "levesse magáról az állam", s ezek terhét egy "civil szervezetre" hárítsák. Az alapítvány feladataira költségvetést 2026-ra 47,2 milliárd forintot szánt. Az alapítói szándék szerint az államtól kapott keretet a polgárok adományai is bővíthették volna, ám ez az alapítás óta nem vált gyakorlattá. A Tisza-kormány eredetileg az év végéig tervezte az alapítvány sorsának rendezését, de a nyilvánvaló vezetési válság felgyorsította az eseményeket.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy egyeztetett a Batthyány-Strattmann László Alapítvány képviselőivel, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár leendő főigazgatójával, Kaló Zoltánnal. Arra jutottak a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatások elbírálása szeptembertől visszakerül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Ahogy a miniszter fogalmazott: – Az OEP megerősített szakmai apparátusa, átlátható döntéshozatali mechanizmusai, valamint az orvosszakmai és egészség-gazdaságtani szempontok következetesebb érvényesítése garanciát jelenthetnek arra, hogy a rendszer gyorsabban, igazságosabban és mindenekelőtt a betegek érdekeit szem előtt tartva működjön.

Ezzel együtt egyébként a BSLA nem szűnik meg, az eredeti célok között is szereplő közösségi támogatások gyűjtésének kínál majd átlátható, szabályozott és korrekt kereteket.