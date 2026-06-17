Elkészült a felmérés, a magyarok csaknem fele szerint a Fidesznek nem jött össze a megújulás Orbán Viktorral

Fidesz;Orbán Viktor;közvélemény-kutatás;Europion;

2026-06-17 21:34:00 CEST

A párt híveinek is csak a fele hiszi el, hogy Orbán Viktor jövőre kiszáll a vezetésből.

Nem igazán győzte meg a magyarokat a Fidesz szombati kongresszusa arról, hogy a volt kormánypárt a megújulás útjára lépett: a válaszadók 42 százaléka szerint egyáltalán nem jött össze a megújulás, és további 15 százalék szerint inkább nem - derül ki az Europion piackutatónak a HVG számára készített reprezentatív felméréséből.

A válaszadók 12 százaléka vélekedett úgy, hogy részint sikerült a megújulás és mindössze 6 százalék értékelte teljes mértékben sikeresnek, amit látott. 15 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy nem tudja megítélni a dolgot.

A pártpreferenciák függvényében természetesen óriási a különbség abban, hogy mennyire gondolták az emberek hitelesnek ezt a megújulást, a fideszeseknek például csak 6, míg a tiszások 78 százaléka vélte úgy, hogy a megújulás egyáltalán nem jött össze. A Mi Hazánk szimpatizánsainak 24 százaléka választotta ezt az opciót. Ugyanakkor azt, hogy teljes mértékben sikerült elindulni a változás felé, a fideszeseknek is csak 16 százaléka érzékelte, a mi hazánkosoknak 1 százaléka, a tiszások közül pedig gyakorlatilag senki sem.

A közvélemény-kutató arról is érdeklődött, igaznak tartják-e Orbán Viktor szombati kongresszuson tett ígéretét, hogy egy év múlva átadja a Fidesz vezetését a fiataloknak,, hogy ezt tényleg megteszi. A válaszok alapján nem: a teljes népesség szűk fele (49 százaléka) szerint nem fogja ezt megtenni, 24 százalék nem tudta megítélni és csak 27 százalék várja azt, hogy igen, megteszi. A fideszeseknek is csak 49 százaléka hiszi el, hogy a volt kormányfő egy év múlva hátralép, 28 százalék szerint nem, 23 százalék pedig nem tudott választ adni erre. A Tisza párt támogatóinak 13 százaléka, a mi hazánkosok 29 százaléka hitte el Orbán Viktor ígéretét, pártnélküliek, illetve más pártok szimpatizánsai között 24 százalék ez az arány.

Az Europion 1800 válaszadót kérdezett meg a mobil- és webapplikációs paneljéből 2026 június 16-án. Az online panelek nyers adataiból származó jól ismert torzulásokat (mint például az egyes demográfiai csoportok, digitálisan kevéssé affinis állampolgárok szisztematikus alulreprezentációja) a nemzetközi online survey módszertanban régóta használt (pl. Survation, YouGov) MrP-módszerrel (multilevel regresszió és posztstratifikáció) korrigálták. A korrekciós eljárásban különböző digitális tevékenységekre vonatkozó változókat és az áprilisi szavazat-visszaemlékezéseket is figyelembe vették.