Magyar Péter: A Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárat

benzin;gázolaj;üzemanyagárak;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-17 20:36:00 CEST

Ezt a miniszterelnök azzal indokolta, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Tisza-kormány fenntartja a jövedéki adó csökkentését, miképp a Mol is fenntartja a csökkentett árréseket. „Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?” - tette fel a kérdést a kormányfő, majd zárásképp megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

Mint ismert, az Orbán-kormány 2026. március 9-én tett bejelentést a védett üzemanyagár bevezetéséről, ami benzinnél 595, a gázolajnál 615 forintot jelent literenként.