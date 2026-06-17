Úgy néz ki, eldőlt a TEK sorsa, a szervezetet az egyik legfőbb feladatától fosztják meg

Terrorelhárítási Központ;felderítés;országos rendőrfőkapitány;

2026-06-17 22:15:00 CEST

Teljesen elveszik a Terrorelhárítási Központtól (TEK) a terrorfelderítést, a jelenleg három, személyvédelemmel foglalkozó testület, közöttük a TEK az országos rendőrfőkapitány irányítása alá kerül – derült ki szerdán Tóth Gábor rendészeti államtitkár szavaiból a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának az ülésén.

A 2010-ben létrehozott TEK amolyan „hibrid” szolgálat volt, így vonatkozott rá a rendőrségi és a titkosszolgálati törvény is. Így a TEK öt igazgatósága közül az egyik a felderítési, a másik a műveleti (azaz az elfogásokat végző kommandó) a harmadik pedig a személyvédelmi igazgatóság volt. A Telex korábban megtudta, hogy a TEK-ről teljesen leválasztják a terrorfelderítést az elfogásokat végző kommandóról. Akkor forrásaink szerint ez még egy előzetes, belügyminisztériumi tervezetek egyike volt, amelyet a jelek szerint mára a tárca teljesen elfogadott.

Így kedden is volt erről egyeztetés a belügyben, szerdán a bizottság előtt Tóth Gábor külön feltette a költői kérdést, hogy együtt kell-e maradnia a felderítésnek a kommandóval. Egyértelműen nem – közölte, hozzáfűzve, hogy a felderítés eddig a TEK, illetve részben a titkosszolgálatok munkája volt, amelyet követte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyílt eljárása. – Ez a képesség a NNI-ben megvan, a koordinációt kell biztosítani az egységek között, hogy azok az információk, amelyek egyébként a TEK felderítésétől, vagy a titkosszolgálatokhoz elkerültek, a jövőben is meglegyenek, ám egy szakmai irányítás kell, hogy kerüljenek – vetítette előre Tóth Gábor. Mindez azt sugallja, hogy a felderítés teljesen a titkosszolgálatok illetve az NNI hatásköre lesz.

Egyelőre nem tudni, hogy a TEK személyvédelmi részét milyen módon fogják össze az ORFK égisze alatt. Mint Tóth Gábor is elmondta: ma a TEK mellett két másik szolgálat is foglalkozik személyvédelemmel, különböző bérezéssel, különböző képesítésekkel és különböző technikai eszközökkel.

Ami egyelőre kérdéses, hogy az elfogásokat a TEK műveleti igazgatóságát, vagis a helyszínekre kivonuló kommandósokat írányító részleget beolvasztják-e más, hasonló rendőri egységekbe. – Azon leszek, hogy bárki aki az én irányításom alá kerül, az azt érezze, hogy megbecsült tagja a közösségnek, visszavárjuk, ugyanaz a kollegialitás van benne, mint amikor bementek a TEK-be – előlegezte meg a műveleti rész rendőri irányítás alá kerülését a szerdai bizottsági meghallgatásában a most a posztjára kinevezett Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány.