A parlamenti választás előtt még hozzávágtak kilencmilliárd forintot a Demeter Szilárd vezette alapítványhoz

Demeter Szilárd;Kulturális és Innovációs Minisztérium;Hankó Balázs;

2026-06-17 21:59:00 CEST

Demeter Szilárd közölte, mindennel el tudnak számolni és ha kell, visszautalják a pénzt.

Minden eddig ismertnél intenzívebben szórták a közpénzt a kampányhajrá hónapjaiban a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumból. A Magyar Hang most újabb milliárdokra bukkant a KIM nyilvános szerződéslistáiban, amelyeket a tárca a Magyar Kultúráért Alapítvány (MKA) nevű kekvának utalt. Ez az a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amely a számos céget és kulturális folyóiratot működtető, könnyűzenei és irodalmi pályázatokat finanszírozó Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mögött áll.

A beszámoló szerint a Hankó Balázs vezette tárca 2025. december 31. és 2026. április 16. között több tételben, összesen kilencmilliárd forint utalásáról döntött. Közülük kimagaslóan a legnagyobb összeg az a nyolcmilliárd forint volt, amelyet március 30-án fizették ki az MKA-nak. Ezen kívül a Bem rakparton, az Andrássy-palotában épülő „könnyűzenei központra” tavaly decemberben 330 millió forintot költöttek, idén pedig további 750 millióval finanszírozták az alapítványi hálózat részeként működő Karátson Gábor Archívum és a Forum Hungaricum Kft. működését is.

Saját publikus beszámolói alapján az MKA fennállása óta nem kapott ilyen mértékű támogatást, a hozzájuk érkező központi donáció évente jellemzően 400-600 millió forint környékén mozgott, nem számítva persze a Petőfi Kulturális Ügynökséghez amúgy is érkező közpénzmilliárdokat.

Az MKA kuratóriumi elnöke, Demeter Szilárd a Magyar Hang megkeresésére úgy reagált, azt, hogy az MKA ekkora támogatást kap, kormányhatározatban rögzítették, az viszont őt is meglepte, hogy az összeg jelentős részét már 2026 tavaszán megkapták, ugyanis az utalások korábban mindig elhúzódtak. A pénz az alapítványhoz kapcsolódó céghálóban maradt.

„Április 12-én éjszaka, pontosabban 13-án hajnalban annyit írtam a kollégáknak, hogy kezdjék el előkészíteni az átadás-átvételi dokumentációt, ennyi volt, köszönöm a munkájukat. Ugyanakkor kuratóriumi elnökként azt javasoltam, hogy minden olyan kifizetést, támogatást, ami nem a napi működéshez szükséges, vagy nem volt rá kötelezettség vállalva, állítsunk le, vagy ne indítsunk újakat. (Hogy érthetőbb legyen, például: az alkotóházak működjenek, de nem írunk ki támogatási pályázatokat)” - fogalmazott Demeter Szilárd.

Az MKA elnöke közölte azt is, hogy miután minden nekik adott vagy azóta támogatásból megszerzett értékük nemzeti vagyonelemnek számít, a Magyar-kormánynak lehetősége van úgy dönteni, hogy a közfeladatokat más formában szeretné megvalósítani, az így allokált forrásokat más formában használja fel. Ha az új kormány vissza akarja venni a pénzt, amire csak „jó gazdaként” vigyáztak, akkor átadják azt - ígérte Demeter Szilárd, hozzátéve, mindennel el tudnak számolni.

A kekvák beszántásáról parlament június 15-én kétharmados többséggel döntött, a Magyar Kultúráért Alapítványnál Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter teljes átvilágítást ígért.