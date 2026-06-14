Feldarabolhatják a TEK-et

rendvédelem;Nemzeti Nyomozó Iroda;Terrorelhárítási Központ;Belügyminisztérium;

2026-06-14 10:04:00 CEST

A Nemzeti Nyomozó Iroda pedig kikerülhet a Készenléti Rendőrség alól.

A rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabály-módosítási tervezet még nem készült el, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak – közölte a Belügyminisztérium a Telex érdeklődésére. A portál azt követően kereste meg a tárcát, hogy több, egymástól független forrásból is úgy értesült: a jövőben a Terrorelhárítási Központot, azaz a TEK-et „feldarabolják”, vagyis olyan formában, ahogyan eddig ismertük, nem létezik majd.

Bár a Belügyminisztérium azt közölte, hogy a rendvédelmi szervek működését érintő konkrét részletszabályokról, szervezeti változásokról, határidőkről és illetményeket érintő kérdésekről jelenleg nem tud tájékoztatást adni, a Telex azt írja, eljutottak hozzá olyan információk, amelyek alapján nagyjából körvonalazódik, milyen változásra lehet majd számítani. A portál úgy tudja,

a javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a Nemzeti Nyomozó Irodához, az NNI-hez. Ezzel lényegében a TEK-et az egyik legfőbb feladatától fosztanák meg.

a TEK másik két fő feladata a személyvédelem és az elfogások, vagy ahogy házon belül nevezik, a műveletek. Utóbbi esetében az ehhez hasonló tevékenységeket végző egységeket összevonnák, míg a személyvédelem esetében sok a nyitott kérdés. Azt azonban valamennyi forrás elmondta, hogy ha szervezetként meg is marad a TEK, akkor is meg fogják változtatni a nevét, miután „politikailag terhelt”.

emellett jelentős változás lehet, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda a tervek szerint kikerülhet a Készenléti Rendőrség alól.

A cikk ugyanakkor kiemeli, hogy minden, a TEK átalakítását szorgalmazó változás komoly előkészületet igényelhet, mert megalakulása óta a TEK amolyan hibrid szervezet: egyszerre vonatkozik rá a nemzetbiztonsági és a rendőrségi törvény, ez pedig az ott dolgozók vezénylésére is hatással lehet.

A Belügyminisztérium a portál megkeresésére azt is írta: „a kormány célja minden esetben az, hogy az állami szervezetrendszer egészében, így a rendvédelmi szervek működésében is igazságos, átlátható, hatékony és a közpénzekkel felelősen gazdálkodó rendszer működjön. Utóbbi azt is jelenti, hogy a speciális szaktudás megtartása mellett, minden esetben vizsgáljuk meg azokat a területeket, ahol a rendszerben ma esetleges párhuzamosság van. Amennyiben a témában előterjesztés készül és döntés születik, arról a kormány a szokásos módon tájékoztatást ad.”