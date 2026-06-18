Idén elmarad a Jazzfest Budapest

fesztivál;jazzfesztivál;JazzFest Budapest;

2026-06-18 11:33:00 CEST

A szervezők azt ígérik, mostantól minden erejükkel a károk enyhítésén fognak dolgozni.

„Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált. A nagyobb károk elkerülése érdekében ma este meg kellett hoznunk a szomorú és rendkívül fájdalmas döntést: lemondjuk a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált” – jelentette be Kleb Attila fesztiváligazgató a Facebookon, a közleményt a Telex vette észre.

A bejegyzés kiemelte, évek óta küzdenek a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi négy fesztivált 90-95 százalékban a jegyeladásokból valósították meg. „Jelen helyzetben, amikor a pénzügyi támogatás kinullázódott, mindent a jegyértékesítésből kell finanszírozni. Ez azonban nagyon messze elmaradt a várhatótól, a teljes jegykontingens mindössze 26-27%-a talált vevőre. Ezen kívül az egész rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák is jelentősen nehezítették a munkánkat” – hangsúlyozta a fesztiváligazgató.

A közleményben az áll, még maguk sem látják döntésük legtöbb következményét, anyagi vonzatát. „Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk. Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni” – ígérte Kleb Attila.