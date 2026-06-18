Az osztrák külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita

Bécs;Ausztia;Orbán Anita;

2026-06-18 12:20:00 CEST

Elkezdték előkészíteni a közép-európai ötök külügyminiszteri egyeztetését, valamint a tervezett magyar–osztrák közös kormányülést.

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszterrel egyeztetett Orbán Anita Bécsben. A magyar tárcavezető a szerdai tárgyalásról azt írja: elkezdték előkészíteni az őszi C5-találkozót, vagyis a közép-európai ötök (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) külügyminiszteri egyeztetését, amelyet Magyarország rendez majd meg, várhatóan Nyugat-Magyarországon. Ez – hangsúlyozza – jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek.

Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézi, beszéltek a tervezett magyar–osztrák közös kormányülés előkészítéséről is. A cél az, hogy már most meghatározzák azokat a konkrét ügyeket, amelyekben ősszel miniszteri szinten is előrelépést tudnak elérni.

„Ilyen például az ingázók helyzete, amely több tízezer ember mindennapjait érinti. Életükben meghatározó, hogy milyen gyorsan, kiszámíthatóan és egyszerűen tudnak közlekedni, munkát vállalni és ügyeket intézni a határ két oldalán. A magyar érdek az, hogy ezekben a kérdésekben is minél hamarabb gyakorlati megoldások szülessenek”

– tesz hozzá a külügyminiszter. Bejegyzése zárásaként a megbeszélésről azt írja, hogy az tartalmas és nagyon hatékony volt, hamarosan pedig folytatják.