A héten másodszor támadta a moszkvai kőolajfinomítót Ukrajna

Oroszország;Moszkva;Ukrajna;kőolaj;olajfinomító;Volodimir Zelenszkij;

2026-06-18 11:13:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csapásokat „teljesen méltányos válaszoknak” nevezte.

Ismét drónokkal támadta Ukrajna a moszkvai kőolajfinomítót, Oroszország eközben rakétákat indított Kijev felé – írja a Reuters.

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Telegramon közölte, hogy több mint öt tucat drónt lőttek le csütörtökön Moszkvánál. Egy szemtanú a Reutersnek elmondta, hogy az olajfeldolgozó üzem helyszínének közelében tüzet és füstfelhőket látott. A polgármester közlése alapján a támadások következtében egy üzletközpontban is kisebb károk keletkeztek.

A Seremetyjevói nemzetközi repülőtér felfüggesztette a működését és evakuálta az embereket, a korlátozásokat azóta feloldották.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon erősítette meg, hogy a héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, valamint a rosztovi régióban és Ukrajna megszállt területein is célpontokat találtak el az ukrán fegyveres erők. Hozzátette, ezek a csapások „teljesen méltányos válaszok” az ukrán települések elleni orosz támadásokra. Bejegyzésében az MTI szerint úgy fogalmazott:

„az elmúlt napokban minden partnerünk kiemelte a közepes hatótávolságú csapásaink és a hosszú távú szankcióink pontosságát és hatékonyságát. Ideje véget vetni ennek a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket”.

Szergej Szobjanyin kedd reggel is arról számolt be, hogy ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben. Az azt megelőző éjszaka az orosz főváros mind a négy polgári repülőterének forgalmát korlátozták.

Oroszorság eközben rakétákkal támadta az ukrán fővárost. A lakosokat arra figyelmeztették, hogy maradjanak biztonságos helyen, míg véget nem ér a légvédelmi riasztás. Az észak-ukrajnai Szumi hatóságai közölték, hogyegy ember életét vesztette a légitámadás következtében, egy lakóházban pedig károk keletkeztek.