Az M1-esen történt halálos baleset miatt rendkívüli ellenőrzéseket végeznek az érintett autópálya-szakaszokon

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:32:00 CEST

Ami a védett üzemanyagár kivezetését illeti, az új szabályozás lényege, hogy lehetőség szerint biztonságos körülmények között is a legolcsóbban juthassanak üzemanyaghoz a magyarok, így ha szükséges, a Tisza-kormány a későbbiekben is be fog avatkozni - közölte Magyar Éva az RTL kérdésére. Hogy a jövedéki adót valóban csökkenteni akarja-e a kormány, arra Vitézy Dávid úgy válaszolt, hogy a jelenlegi intézkedések összhangban vannak a korábbi kormányfői ígéretekkel.

Az M1-es autópályán történt halálos balesettel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, rendkívüli ellenőrzéseket végeznek az érintett autópálya-szakaszokon és áttekintik azt is, hogy az útjelző táblák, közlekedési szabályozások megfelelőek-e. Az M1-es esetében fontos látni, hogy nem egy állami beruházás zajlik rajta, hanem miután 35 évre koncesszióba adták az autópályákat a Mészáros-Szíjj-párosnak, a forgalmi rendet is a koncesszor dönti el jelenleg és nem a kormányzat - jegyezte meg Vitézy Dávid.

A problémák például az autópálya lezárásokkor is jelentkeznek, ugyanis minél több helyen végeznek egyszerre munkát, annál olcsóbb a cégnek, viszont ez azt is jelenti, hogy annál több helyen zárják le az utat, annál nehézkesebb a közlekedés és a nagyobb az esély a forgalom torlódására. Ez egy újabb példája annak, hogyan helyezte az Orbán-kormány a magánérdeket a közérdek elé - magyarázta Vitézy Dávid.