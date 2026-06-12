Halálos baleset az M1-esen: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről

„A ma hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről” – közölte Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán.
Az Útinform tájékoztatása szerint Győr térségében a 113-as és a 118-as km között sávelhúzásos terelés épült ki. Hegyeshalom felé a külső, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, míg Budapest felé a külső és leállósáv vehető igénybe.
Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban két halálos baleset történt az M1-es autópályán Győr közelében. Egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt, előbbi vezetője életét vesztette. Nem sokkal később egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.Két baleset történt az M1-es autópályán Győr közelében, nyolcan meghaltakMagyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki az M1-es autópályán elhunytak családjainak