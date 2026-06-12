baleset;halálos baleset;közlekedésbiztonság;M1-es autópálya;terelések;Magyar Péter;

Baleset az M1-esen június 12-én

Halálos baleset az M1-esen: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről

A Győr közelében hajnalban történt balesetben nyolc külföldi állampolgár vesztette életét, a 113-as és a 118-as km között sávelhúzásos terelés épült ki.

„A ma hajnali tragikus baleset és a beérkező jelzések miatt azonnali jelentést kérek az autópálya-koncesszor által elrendelt terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről” – közölte Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán.

Baleset az M1-esen június 12-én Baleset az M1-esen június 12-én Baleset az M1-esen június 12-én Baleset az M1-esen június 12-én Baleset az M1-esen június 12-én

Az Útinform tájékoztatása szerint Győr térségében a 113-as és a 118-as km között sávelhúzásos terelés épült ki. Hegyeshalom felé a külső, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, míg Budapest felé a külső és leállósáv vehető igénybe.

Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban két halálos baleset történt az M1-es autópályán Győr közelében. Egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött, a jármű ezt követően kigyulladt, előbbi vezetője életét vesztette. Nem sokkal később egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

A gazdasági és energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából kimaradt egy balatongyöröki nyaraló, amely a lánya tulajdonában van, de ő haszonélvezeti joggal bír rajta.