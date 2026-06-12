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2026-06-12 09:48:00 CEST

Halálos baleset az M1-esen: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről

A Győr közelében hajnalban történt balesetben nyolc külföldi állampolgár vesztette életét, a 113-as és a 118-as km között sávelhúzásos terelés épült ki.