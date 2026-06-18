„A Tisza-kormány nem szeretne főszerkesztői feladatokat ellátni a Mandinernél”

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:41:00 CEST

A Telex kérdésére, mi lesz a Mandiner sorsa, Vitézy Dávid arról beszélt, noha az MCC-nek része a lap, „a kormány nem szeretne főszerkesztői feladatokat ellátni” az újságnál. Megjegyezte, valójában az előző kormány csinált ilyesmit, közpénzből a Mandineren propagandát jelentetett meg, ezzel a gyakorlattal szeretnének szakítani. „Az állam visszaveszi az alapítói jogokat, és nem engedi meg, hogy közvagyont magáncégként kezeljenek ezek a vagyonkezelő alapítványok, és ez része az uniós pénzek hazahozatalának” – magyarázta a miniszter.

A Tisza EP-képviselői tegnap támogattak egy friss uniós jogszabályt az új génszerkesztési technológiákkal készített növényekről, amit több magyar civil szervezet úgy értelmezett, hogy a párt a GMO-kra vonatkozó szigorú szabályok lazítása mellett foglalt állást. A kormányülés napirendjén ez nem szerepelt, ezért nem tudták kifejteni, mi az álláspontjuk, az agrárárcához irányították a kérdezőt.