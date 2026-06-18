Nincs tervben Magyar–Zelenszkij-találkozó a brüsszeli EU-csúcson

Sajtóinformációk szerint szóba került a tegnapi kormányülésen, hogy a Szőlő utcai ügy koronatanúja négymillió forintot kaphatott Magyar Péter testvérétől. Valóban így van-e ez, és hogyan fogják kivizsgálni az ügyet? – hangzott el a HírTV kérdése. A kormányszóvivők cáfolták, hogy ilyesmiről tárgyalt volna a kormány, és egyébként sincs hozzá köze. A nyomozó hatóságok végzik a munkájukat, kivizsgálják az ügyet – mondta Magyar Éva.
Vitézy Dávid hozzáfűzte: „Pócs János képviselő úr videóinak a valóságtartalmát a kampányban az egész ország megismerhette, kellő óvatosságot javaslok mindenkinek.”Letartóztatásban marad Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet pedofil exigazgatója„Megállás nélkül ide-oda, hozzák, viszik a javítóintézetben élő gyerekeket, hiába tart még a tanév”
Kérdésre a kormányszóvivő elmondta, nincs tervezett találkozó Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a kétnapos uniós állam- és kormányfői csúcson.Megszólalt az ukrán külügyi szóvivő, Volodimir Zelenszkij hamarosan találkozhat Magyar Péterrel