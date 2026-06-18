Nincs tervben Magyar–Zelenszkij-találkozó a brüsszeli EU-csúcson

sajtótájékoztató;Szőlő utca;Tisza-kormány;

2026-06-18 12:34:00 CEST

Sajtóinformációk szerint szóba került a tegnapi kormányülésen, hogy a Szőlő utcai ügy koronatanúja négymillió forintot kaphatott Magyar Péter testvérétől. Valóban így van-e ez, és hogyan fogják kivizsgálni az ügyet? – hangzott el a HírTV kérdése. A kormányszóvivők cáfolták, hogy ilyesmiről tárgyalt volna a kormány, és egyébként sincs hozzá köze. A nyomozó hatóságok végzik a munkájukat, kivizsgálják az ügyet – mondta Magyar Éva.

Vitézy Dávid hozzáfűzte: „Pócs János képviselő úr videóinak a valóságtartalmát a kampányban az egész ország megismerhette, kellő óvatosságot javaslok mindenkinek.”

Kérdésre a kormányszóvivő elmondta, nincs tervezett találkozó Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a kétnapos uniós állam- és kormányfői csúcson.