Megszólalt az ukrán külügyi szóvivő, Volodimir Zelenszkij hamarosan találkozhat Magyar Péterrel

Ukrajna;találkozó;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-06-10 18:09:00 CEST

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai tájékoztatása szerint Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet a kétoldalú egyeztetésre, a pontos időpont és a tárgyalás helyszínre azonban még nincs meg.

Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

„Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet”

– idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség. Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.

Mint megírtuk, Magyar Péter még a múlt héten jelentette be, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Nemrég Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is arról tájékoztatott, hogy tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról.