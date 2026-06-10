Megszólalt az ukrán külügyi szóvivő, Volodimir Zelenszkij hamarosan találkozhat Magyar Péterrel

Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.
„Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet”
– idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség. Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.
Mint megírtuk, Magyar Péter még a múlt héten jelentette be, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Hozzátette, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Nemrég Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is arról tájékoztatott, hogy tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról.Magyar Péter bejelentette, teljes körű megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól UkrajnávalVolodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat