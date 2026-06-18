Országgyűlés;rendvédelmi szervek;strukturális reformok;szervezeti átalakítás;társadalmi egyeztetés;Pósfai Gábor;

2026-06-18 14:44:00 CEST

Pósfai Gábor ismertette a rendvédelmi szervek új munkamegosztásának részleteit

A belügyminiszter szerint az átalakítás során semmilyen speciális tudás vagy képesség nem vész el. A végső szót az Országgyűlés mondja ki.