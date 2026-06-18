Pósfai Gábor ismertette a rendvédelmi szervek új munkamegosztásának részleteit

A rendvédelmi szervek strukturális átalakításáról a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak részleteiről és a döntés hátteréről adott összefoglalót a Facebook-oldalán Pósfai Gábor belügyminiszter. A Belügyi tájékoztatás címmel olvasható bejegyzés szerint azért szükséges a rendőrségi feladatellátás rendszerének az átalakítása, mert jelenleg több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat.
A tervezett változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli. A jövőben a személyvédelem, az objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati/felderítő munka is egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között működik majd – emelte ki a tárcavezető, aki tételesen felsorolta a szervezeti átalakítás főbb elemeit:
Terrorelhárítási Központ (TEK): Önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és a jövőben változatlan néven, de az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közvetlen irányítása alatt működik tovább. Feladatköre a műveleti feladatok mellett a személyvédelemmel bővül.
Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI): Kiválik a Készenléti Rendőrség kötelékéből, és önálló szervezetként, szintén az ORFK közvetlen irányítása alatt végzi majd a nyomozati és felderítő munkát.
Készenléti Rendőrség (KR): A jövőben az objektumvédelmi és a tűzszerészeti feladatok ellátásáért felel.
Országgyűlési Őrség: Jelenlegi formájában megszűnik. Személyvédelmi feladatait az átalakuló TEK, míg objektumvédelmi feladatait a Készenléti Rendőrség veszi át.
Az átalakítás során semmilyen speciális tudás vagy képesség nem vész el. A reform eredményeként egyértelműbbé válnak a feladat- és hatáskörök, és megszűnnek a működésbeli párhuzamosságok. A szakmai egyeztetéseket az egyes szervezetek vezetőivel lefolytattuk, így a javaslat hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül, ezt követően pedig az Országgyűlés tárgyalja majd – fűzte hozzá Pósfai Gábor.Vége a védett üzemanyagárnak, de egy kicsit Orbán Viktornak is – Kormányzati sajtótájékoztató percről percreÚgy néz ki, eldőlt a TEK sorsa, a szervezetet az egyik legfőbb feladatától fosztják meg