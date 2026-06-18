Kihátrált az ügyészség Gulyás Gergely mögül a Perintfalvi Rita elleni rágalmazási ügyben

ügyészség;rágalmazás;Gulyás Gergely;Perintfalvi Rita;

2026-06-18 14:45:00 CEST

Az ügyészség nem képviseli Gulyás Gergely rágalmazási ügyét, amelyet Perintfalvi Rita ellen indított a volt miniszter. A büntetőügyben azzal vádolták a teológust, csorbította a volt miniszter becsületét, miután azt állította, egy nőt verbálisan megalázott.

Az ügyészség a vádképviselettől eláll – ezt a döntést hozta a Budapesti IX. kerületi ügyészség Gulyás Gergely sérelmére nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Perintfalvi Rita ellen folyamatban lévő büntetőügyben. Perintfalvi Rita teológus lapunknak úgy fogalmazott: – Tegnap vettük át ügyvédemmel, Laczó Andrienn-nel a Budapest IX. Kerületi Ügyészség iratát, amiben tájékoztattak minket arról, hogy az ügyészség elállt a vádképviselettől Gulyás Gergely, fideszes frakcióvezető által ellenem, rágalmazás gyanújával indított büntetőeljárásban.

A döntés előzménye – folytatta Perintfalvi Rita – az az április 20-i személyes meghallgatás, ahol ügyvédem kérte a valóság bizonyításának elrendelését és négy tanú beidézését. A tanúk közé idézte a bíróság Gulyás Gergelyt is, akinek kötelező megjelennie szeptember 3-án. Most már az biztos, hogy az ügyészség nem képviseli az ügyét, vagyis kiálltak mögüle. Tehát mostantól már csak a saját ügyvédjére számíthat, mint magánvádló. Ez szerintem egyértelműen mutatja, hogy az ügyészség mit gondol az ügyről és annak végkifejletéről. Nagyon boldog vagyok, hogy a kissé szokatlan ügyvitel után az ügyészség végre jó döntést hozott. Ebből is láthatjuk, valóban elindult a tisztulás, újra épül a jogállam és vége a koncepciós perek korának.

Mint lapunkban megírtuk, januárban nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségével vádolta meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Perintfalvi Ritát, miután a teológus, aktivista leírt egy történetet közösségi oldalán arról, hogy a miniszter egy nőt verbálisan megalázott. „2025. január 16-án vendégelőadóként egy nagyon sikeres egyetemi előadást tartottam a Salzburgi Egyetemen Magyarországról. Utána odajött hozzám egy magyar származású hölgy, egyetemi professzor, és elmondott egy történetet, amelynek másik szereplője Gulyás Gergely kancelláriaminiszter volt. Egy hivatalos rendezvényen találkoztak, amelynek fogadásán sor került egy személyes beszélgetésre is köztük. A miniszter azt mondta: – Magának kivel kellett lefeküdnie ezért a pozícióért. Utána rendkívül arrogáns és pökhendi módon röhögni kezdett.”

Gulyás Gergely az erről szóló nyilvános bejegyzés miatt jelentette fel Perintfalvi Ritát, az ügyészség azonnal vádat is emelt. Az akkor még miniszter ügyvédje úgy vélte, a valótlan tény híresztelése alkalmas volt arra, hogy Gulyás Gergely becsületét a közmegbízatásával összefüggésben is csorbítsa, mert arra közvetlenül arra utalt, hogy miniszterként ő egy nőt verbálisan megalázott, a becsületét súlyosan megsértette, amely állítása szerinte valótlan.

Perintfalvi Rita szerint a fideszes miniszter ügyvédje útján benyújtott feljelentésében tulajdonképpen azt állította, hogy a teológus hazudik, ezt az ügyészség is megerősítette azzal, hogy meghallgatása, és bármiféle nyomozati cselekmény nélkül megírta a vádiratot pusztán Gulyás Gergely feljelentése alapján. „Azt sem kérdezték meg, vannak-e az ügyről tanúk. Egyébként vannak” – írta akkor erről a teológus. A 2026. január 23-ra kitűzött személyes meghallgatást egyébként váratlanul a választások utánra, április 20-ra halasztották, és Gulyás Gergely pedig már akkor jelezte, nem kívánja a kibékítést és nem vesz részt a tárgyaláson sem.