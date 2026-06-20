Nincs ingyenebéd

László Csaba;euróbevezetés;Surányi György;

2026-06-20 06:00:00 CEST

Az új kormánnyal szemben hatalmasak, sőt túlzók az elvárások, mivel az elmúlt másfél évtizedben rengeteg adósság halmozódott fel az oktatásban, az egészségügyben, a kutatás-fejlesztésben, az infrastruktúrában – mondta László Csaba volt pénzügyminiszter egy gazdasági konferencián, ahol az új kormány lehetőségeit és feladatait vették górcső alá. László szerint komoly illúziók vannak a kormány lehetőségeivel szemben, amelyek teljesítése veszélyes lenne, remélhetőleg a gazdasági és költségvetési politika nem az illúziókról fog szólni.

A konferencia résztvevői szerint a magyar gazdaság az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikái miatt növekedési válságba jutott, a növekedés lehetőségei beszűkültek, ezért majd minden területen reformokra lesz szükség. Gazdaságpolitikai fordulat kell, s ennek adhat keretet az euró bevezetése.

Surányi György volt bankelnök elmondta, hogy bár korábban más volt a véleménye, ma már támogatja az euró bevezetését. Ennek egyik oka, hogy 2001–2025 között hiába volt független a jegybanki politika – az nem tudta teljesíteni a célját, vagyis az infláció féken tartását. Surányi másik érve, hogy ha egy ország belép az eurózónába, akkor már az EU-ból sem tud kilépni a jogszabályi, gazdasági környezet miatt – erre a 2010-es görög adósságválság mutatott rá – fogalmazott Surányi. Vagyis érdemes előre menekülni, hogy soha, egyetlen leendő kormányfő fejében se forduljon meg az unióból való kilépés gondolata, .

Az euró persze nem csodaszer – lehet rossz gazdaságpolitikát csinálni az eurózónán belül is, ugyanakkor a magyar gazdaság számára olyan biztonságot nyújthat, amit korábban szinte soha nem tapasztalt meg a történelmében. De ezért meg kell dolgozni – csökkenteni kell a költségvetési hiányt, az államadósságot és az inflációt, mert ingyen ebéd továbbra sem lesz.