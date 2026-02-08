Választási győzelme esetén Magyar Péter pártja kiszámítható gazdaságpolitikát, gazdasági növekedést és az infláció csökkentését ígéri, ezáltal 2030-ra az ország az euró bevezetésének az előszobájába érhet.
Ha nem lenne forint, akkor eggyel kevesebb gondunk lenne – állítja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Interjú.
Az Országgyűlés költségvetési bizottságának MSZP-s elnöke, Vajda Zoltán szerint sodródunk ki az Európai Unióból. Interjú.
A jegybankelnök szerint ha elérjük az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének közel 90 százalékát, akkor már érettek leszünk az euróra. Mindezt 2030-ra datálja.
Kovács Árpád szerint a magyar gazdaság a jövő év végére már akár az euró előszobájába is beléphetne. A DK politikusa, Bodnár Zoltán árnyék-pénzügyminiszter szerint ez illúzió.
Már a kabinetnek sem tetszik a gyenge forint, a cégektől euróban és dollárban is elfogadja az adóbefizetéseket. A magyar euró bevezetésre egyelőre semmi esély, pedig a magyarok 70 százaléka támogatná.
Súlyos szociális válságot idézhetnek elő a kormány elmúlt napokban meghozott előkészítetlen döntései – mondta Bod Péter Ákos. Véleménye szerint, ha túljutunk a rezsiválságon, akkor sem lesz semmi megoldva. A NER olyan mértékben telepedett rá magyar gazdaságra, amely egyes ágazatokban megölte a versenyt, így a felzárkózás lehetőségét.
Az ellenzék választási győzelme esetén az új kormány öt éven belül bevezetné az eurót és adómentessé tenné a minimálbért – ígérte Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt az Egységben Magyarországért programbemutató rendezvényén.
Két év múlva már euróval fizethetnek a magyarok, már ha bolgár vagy a horvát tengerpartra utaznak nyaralni, miközben idehaza a kormány teljesen elzárkózik még a vitától is.
A magyarok többsége még mindig szeretné, ha bevezetnék, a kormány hallani sem akar a közös valutáról. Most a költségvetés a legnagyobb nyertese a forint leértékelődésnek.
A magyar kormány és jegybank hallani sem akar az uniós közös deviza hazai bevezetéséről, az Európai Központi Bank szerint ráadásul még éretlenek is vagyunk erre.
A MÁP+ sikerére tekintettel halasztják a nyugdíjcélú megtakarítások új formáját – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.
Készen áll-e az ország az euró bevezetésére? A polgárok az ahhoz szükséges költségvetési hiány csökkentését vagy az oktatásba, egészségügybe történő beruházásokat tartják fontosabbnak? Miután az utóbbi hetekben szakmai és politikai körökben ismét megindult a vita az euró bevezetésének realitásáról és lehetőségéről, az IDEA Intézet - az ATV által publikált kutatása - felmérte a lakosok, a pártprefrenciáktól sem független álláspontját a kérdésben.
Egyre több jel mutat arra, hogy a következő fél-egy évben egy visszautasíthatatlannak mondott ajánlatot kap Magyarország és emiatt kimozdul a holtpontról az euróbevezetésünk témája - írta a Portfolió gazdasági portál.