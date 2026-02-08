Kell-e nekünk euró? - Megkérdezték a népet

Készen áll-e az ország az euró bevezetésére? A polgárok az ahhoz szükséges költségvetési hiány csökkentését vagy az oktatásba, egészségügybe történő beruházásokat tartják fontosabbnak? Miután az utóbbi hetekben szakmai és politikai körökben ismét megindult a vita az euró bevezetésének realitásáról és lehetőségéről, az IDEA Intézet - az ATV által publikált kutatása - felmérte a lakosok, a pártprefrenciáktól sem független álláspontját a kérdésben.