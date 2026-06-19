Az ingyenebéd ára

RMDSZ;Románia;

2026-06-19 06:00:00 CEST

Miután az RMDSZ bejelentette, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök, a szélsőjobbal szövetkező Adrian Veștea kormányalakítását, elszabadult a román populista média fantáziagyára, a magyar érdekvédelmi szervezet rég nem látott támadások kereszttüzébe került. Az EU-elkötelezett, demokratikus Bolojan-kormányt május 5-én megbuktató korábbi partnerhez, a szociáldemokrata PSD-hez közel álló és a szélsőjobbal szemező nagy hírtelevíziók médiakampányt indítottak az RMDSZ és annak vezetői ellen. A főműsoridőben özönlő hazugságok és rágalmazások mellett a nyílt fenyegetések sem maradtak el. A magyarellenes uszítás mértéke megkongatta a vészharangot a demokratikus román médiában. A G4media portál arra figyelmeztetett, hogy ez a kampány visszahozta az 1990-es évek hangulatát és az akkori román szélsőjobb szellemiségét, etnikai gyűlöletet szít a romániai magyar közösség ellen, felerősítve és előtérbe tolva az AUR retorikáját.

A támadásba lendült gépezet a régi sémákkal dolgozik, csupán a szereplőket cserélte az épp aktuálisakra. Azzal vádolják az RMDSZ-t, hogy Budapest, személyesen Magyar Péter miniszterelnök, illetve Brüsszel, azon belül pedig a Néppárt elnöke, Manfred Weber utasítására tagadták meg a Veștea-kormány támogatását. A teória ezer sebből vérzik, de hódít. Eszerint Bolojan még a kormányválság előtt titkos alkut kötött Magyar Péterrel a Neptun Deep projektből kitermelendő fekete-tengeri földgázról, ellentételezésként azt kérte, hogy a magyar miniszterelnök rávegye Kelemen Hunort, hogy az RMDSZ ne támogassa Adrian Veștea kormányának beiktatását. Az senkit sem zavar, hogy Bolojan bukása és Magyar beiktatása szinte egybe esett, Magyar és Kelemen között nincs élő kapcsolat, Veștea pedig még színen sem volt a válság május eleji kirobbantásakor. De a történet így is bizonyítja, hogy a politikai bűnök-hibák nem maradnak következmények nélkül. A romániai magyar szervezet idő óta először hozott valóban kifogástalan elvszerű döntést, miután egy évtizeden át Orbán Viktor proxyjaként viselkedett. Az akkori zsíros ingyenebédre ez az első benyújtott számla. De nem az utolsó.