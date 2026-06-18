Luxusingatlanoktól válna meg az MNB, de a kikiáltási ár jóval alacsonyabb annál, mint amennyit Matolcsyék ezekre költöttek

Ingatlan;Matolcsy György;Varga Mihály;MNB;balatonakarattya;

2026-06-18 17:12:00 CEST

Megvan az esély arra, hogy veszteséggel zárul az eladás.

Új gazdára találhatnak a Matolcsy György jegybankelnöki éveiben megálmodott, megszerzett és súlyos milliárdokért felújított épületek, Varga Mihály az MNB jelenlegi elnöke májusban ugyanis három ingatlant is megvételre kínált. Pontosabban az MNB leányvállalataként működő MNB-Ingatlan Kft – írja a 444.

A portál szerint ugyanakkor megvan az esély arra, hogy a három ingatlant összességében veszteséggel adná el az MNB, ha a kikiáltási ár közelében sikerül értékesíteni azokat.

A három ingatlan kikiáltási ára ugyanis összesen 23 milliárd forint, miközben Matolcsyék az ismert információk szerint a vásárlással és a felújításokkal együtt 36,5 milliárd forintot költöttek.

Az már eddig is tudható volt, hogy Vargáék el akarják adni a balatonakarattyai ingatlanegyüttest, erről tavaly május utolsó napjaiban adott ki az MNB egy közleményt, ám azóta semmilyen információt nem közöltek a tranzakcióról. Majdnem napra pontosan egy évvel az eladás bejelentése után viszont megjelent egy pályázati felhívás a balatonakarattyai oktatási- és képzési központ eladására vonatkozóan.

Az MNB még 2015-ben, Matolcsy György vezetése alatt vette meg az egykori MÁV-üdülőt Balatonakarattyán nettó 890 millió forintért, az építkezést viszont csak 2018-ban kezdték el. A beruházást a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint cége, a Raw Development végezte el. Az összköltség az Állami Számvevőszék tavalyi jelentése szerint 19,8 milliárd forint volt. A portál azt írja,

az összesen több mint 20 milliárd forintba kerülő 51 szobás vállalati üdülőt/szállodát Varga Mihályék ennek kevesebb, mint feléért, nettó 9,43 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg, és ebbe az ingatlanhoz tartozó ingóságok is beletartoznak.

A 12 épületből álló ingatlanegyütteshez tartozik még egy 73 beállós autóparkoló, 2 beállós autóbuszparkoló, 46 kerékpártároló és 69 fedett parkoló, van wellness-részleg medencével, szaunával, van tenisz- és fallabdapálya, nyitott előadótér és játszóház is. Ha sikerül eladnia Vargáéknak, akkor a korábbi közleményük szerint éves szinten 2,4 milliárd forintot tudnának megspórolni.

Varga Mihály még két másik, Budai Várban található épülettől is megválna. Az egyik az Úri utca 21. szám alatti ingatlan, amit – mint arra korábban a 24.hu felhívta a figyelmet – a jegybank 2019-ben már másodjára vásárolt meg. Ezt most a jegybank nettó 10,2 milliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg eladásra. Itt is veszteség keletkezhet, hiszen Matolcsyék összességében a kétszeri vétellel és a felújítással együtt több mint 14 milliárd forintot költöttek el az ingatlannal összefüggésben.

A harmadik, eladásra szánt ingatlan a Pallas Athéné Konferencia Központnak helyet adó Szentháromság téri épület. Hogy pontosan mennyit fizetett az MNB az ingatlanért, arról nincs információ. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházást hajtott végre az MNB az ingatlanon. Ugyanakkor úgy találták, hogy itt is felmerült a túlárazás lehetősége, és aggályosnak találták azt is, hogy a projektirányító, a Somlai Invest és a kivitelező cég, a Raw Development is ugyanahhoz a tulajdonoshoz, vagyis Somlai Bálinthoz tartozik. A privát belső udvarral, 6 teljesen felszerelt apartmannal és konferencia-központtal is rendelkező egykori Burg Hotelt Vargáék most nettó 3,4 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg.