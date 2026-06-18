Nyomoz a rendőrség az esztergomi fideszes jelöltnek aláírásokat gyűjtő kormánytisztviselők ügyében

Fidesz;rendőrség;Esztergom;kormánytisztviselők;aláírásgyűjtés;járási hivatal;kampányolás;Erős Gábor;

2026-06-18 16:45:00 CEST

Fotó is készült az állami alkalmazottakról, akik hivatali autóval indultak márciusban kormánypárti kampánykörútra.

Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, mert kormánytisztviselők hivatali időben gyűjtöttek aláírásokat a fideszes Erős Gábornak a választási kampányban – írja a 24.hu. A nyomozó hatóságot a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bízta meg az eljárás lefolytatásával. A portál márciusi információja nyomán mi is beszámoltunk arról, hogy az Esztergomi Járási Hivatal négy kormánytisztviselője március 9-én az állami szervezet hivatali autójával indult útnak, hogy támogató aláírásokat gyűjtsön Erősnek, aki április 12-én végül alulmaradt Radnai Márkkal, a Tisza Párt alelnökével szemben.

A 24.hu emlékeztet, hogy a fideszes jelöltnek kampányoló állami alkalmazottak olyan településeket kerestek föl, amelyek nem tartoznak a járási hivatal illetékességi körébe. Ezek közt volt Vértestolna is, ahol több fotó is készült az aláírásgyűjtést végző kormánytisztviselőkről, akik a járási hivatal szerint szabadságon voltak, azonban a kiszivárgott jelenléti ívek alapján aznap dolgoztak, legalábbis papíron.

Erős Gábor a portál kérdésére nem akarta elhinni a történteket, ugyanakkor a cikk megjelenése után több kormánytisztviselő is megfélemlítő elbeszélgetésről számolt be az Esztergomi Járási Hivatal vezetése részéről, és az is elhangzott, hogy a médiának történő információátadást árulásnak minősítik. Egy érintett elmondása szerint a beszélgetés előtt elvették a telefonjaikat, és egyenkét hívták be őket a szobába, ahol „üvöltött” a Kossuth Rádió, hogy semmi ne hallatszon ki.