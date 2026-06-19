Mire lehullanak a levelek

Orbán Viktor;Magyar-kormány;

2026-06-19 06:00:00 CEST

Orbánt elemezni az intellektuális zavarosban halászás minősített esete. Beszédei egy halom fél- és negyedigazságból, fárasztó közhelyből, csúsztatásból, nettó hazugságból egybe gyúrt massza, amibe a szektahívő szeme persze már belelátja a jövő ropogósra sült ünnepi kenyerét, kuglófját míg a kevésbé áhítatos inkább csak egy nagy, ragacsos kulimászt lát, ami garantáltan feltapad a péklapátra, szóval jobb tőle távol maradni, szerencsére ma már egyre könnyebben megy ez. Ugyanakkor ha ez a kuglóf nem is sül ki, találni benne pár mazsolát, amiből azért lehet következtetni arra, hogy nagyjából mit akar a látványpékség előállítani. Ilyen orbáni gondolatmazsola volt a minapi, a szebb napokat megélt Indexnek adott interjúban, hogy Orbán szerint „megkezdődött az ország kifosztása” (ez amúgy tény szerint igaz, bár a folyamat némileg korábban, nagyjából 16 évvel ezelőtt indult) és Orbán szerint ennek „ őszre már jól látható jelei lesznek és ezt az emberek nem fogják szó nélkül tűrni, akkor kell egy komoly patrióta mozgalmat indítani”.

Na ez az a valóságmazsola, amiből nagyjából látszik a kvaccsnak szánt külcsín. Tény ugyanis, hogy Magyar Péterék elképesztő helyzetben vették át a kasszát, ordenáré államháztartási hiánnyal, az infláció is felhúzott rugóval, ugrásra készen feszül, az állítólag már meg is kapott brüsszeli pénz pedig a jó isten tudja, hogy mikorra kezd el csörgedezni Magyarországra. Ráadásul a kormányzat még éppen csak formálódik, a minisztériumok ott tartanak, hogy az e-mail elérhetőségeiket regisztrálják a szolgáltatónál. Ilyen helyzetben normál esetben is simán egy évet igénybe venne egy új kormány berendezkedése, ha pedig a NER aktivál néhány nem túl döglött aknáját (fog) akkor a helyzet még kacifántosabb.

Szóval alighanem prognosztizálható, hogy a forintgyengülést és az inflációt a pénzpiaci spekulánsoknál jobban csak Orbán várja, hogy utána teli csővel tolhassa a legvaskosabb szociális demagógiát és – szintén kifejtette – jobbszélről, elsősorban a lezuhanó kistérségekből szervezze újjá immáron különösebb finnyáskodás nélkül is neofasiszta-populista erővé a Fideszt. Ebből a szempontból már figyelmeztető jel volt, hogy a „migránspaktum” örvén már együtt tüntetett a Fidesz és a Mi Hazánk, elvégre összenő, ami mindig is együtt volt, ráadásul időközben Orbán arra is ráébredt, hogy teljesen felesleges vert el százmilliárdokat propagandára (el is lophatták volna) mivel nem igazán használt, a Facebook-politizálással sokkal olcsóbban és hatékonyabban is lehet sz...kulimászt keverni.

A tárgyilagosság kedviért érdemes megjegyezni, hogy a Tisza még a szupertöbbsége mellett sem lenne képes olyan hatalomkoncentrációt kiépíteni, mint amit Orbán művelt 16 éven át. Ugyanakkor a felforgatás 2010 előtti receptje ma is működhet, és ahogy a szomszédban Meciar után jött egy Fico, úgy Magyarországon is kitermelődhet egy posztorbáni fiatal, tetterős fasiszta. Sosem hittem, hogy leírom: az országnak alighanem addig jó, amíg egy totyakos Orbán bénítja és diszkreditálja a szélsőjobb erőit.