A csehek ismét hiába vezettek, döntetlent játszottak a dél-afrikaiakkal

Csehország;labdarúgás;döntetlen;Dél-afrikai Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-06-18 20:25:00 CEST

A záró fordulóban jövő csütörtökön a csehek majd Mexikóval, míg a dél-afrikaiak a Koreai Köztársasággal találkoznak.

A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai együttessel csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának második fordulójában, Atlantában.

A záró fordulóban jövő csütörtökön a csehek majd Mexikóval, míg a dél-afrikaiak a Koreai Köztársasággal találkoznak.

Világbajnokság, A csoport, 2. forduló:

Csehország - Dél-afrikai Köztársaság 1-1 (1-0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 67 442 néző, v.: Penso (amerikai)

gólszerző: Sadílek (6.), illetve Mokoena (83. - 11-esből)

sárga lap: Krejcí (75.), illetve Mokoena (33.), Mbatha (40.)

Csehország:

Kovár - Holes, Hranac, Krejcí - Coufal, Darida (Sulc, 55.), Cerv (Zima, 78.) Sadílek (Soucek, 67.), Sojka (Zeleny, 55.) - Hlozek (Provod, 67.), Schick

Dél-afrikai Köztársaság:

Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Adams (Mofokeng, a szünetben), Mbatha, Mokoena - Maseko (Sebelebele, 84.), Rayners (Makgopa, 66.), Appollis

Miután az első fordulóban mindkét válogatott kikapott - a dél-afrikaiak a torna nyitó mérkőzésén a társrendező mexikóiaktól 2-0-ra, míg a vezetést szerző csehek 2-1-re a dél-koreaiaktól -, a második körben nyomta őket a pontszerzés terhe. Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya öt helyen változtatta meg kezdőcsapatát, míg kollégája, Hugo Broos a taktikán módosított. Mexikó ellen még a biztonságos védekezést előtérbe helyezve öt hátvéddel kezdtek a dél-afrikaiak, ezúttal négyen alkották a védvonalat. A találkozón az amerikai Tori Penso dirigált, aki a futballtörténelem második női játékvezetőjeként működött közre férfi világbajnoki összecsapáson.

Lendületesen kezdtek a csehek, két lehetőség után a harmadik már helyzet lett, amelyből aztán a 6. percben megszerezték a vezetést. Gyorsan elvégzett hosszú bedobás után a jobb szélen a védők mögött helyezkedő Adam Hlozek elé került a labda. A Hoffenheim légiósának beadását középen, a tizenhatosnál Alexandr Sojka készítette le Michal Sadílek elé, aki ziccerben 13 méterről, ballal nem hibázott.

A folytatás élvezetes, nyílt csatát hozott, amelyben idővel egyértelműen a dél-afrikaiak vették át az irányítást, de a labdabirtoklással nem sokra mentek. Támadásaikat elvitték ugyan a cseh térfél közepéig, de az akciók többségét befejezni sem tudták, néhány esetben pedig pontatlanok voltak. Legnagyobb lehetőségük a hosszabbítás utolsó percében adódott, amikor Matej Kovár hibázott egy kivetődésnél. Az ártatlannak tűnő beívelés ugyan fogható lett volna, a cseh kapus azonban az ötösnél csak kipaskolta a labdát, szerencséjére azonban lövőhelyzet nem adódott a rivális előtt.

A második játékrész is cseh helyzetekkel indult, volt közeli, védők által blokkolt lövésük, távoli kísérletük és fejesük is, majd folytatódott a szünet előtti játék: a dél-afrikaiak mezőnyfölénybe kerültek, de hiába építettek gyorsaságukra, kapura nem jelentettek veszélyt. Idővel aztán már a cseh kontrák is korán elhaltak, sok volt a pontatlanság, az eladott labda.

A kapura gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentő dél-afrikaiak a hajrához érve váratlanul egyenlítettek: Thapelo Maseko tizenhatosról leadott, nagy erejű lövése a pár méterre helyezkedő Pavel Sulc testéhez szorított karján változtatott irányt, a játékvezető pedig határozottan mutatott a büntetőpontra. A tizenegyesből Teboho Mokoena laposan a jobb sarokba vágta a labdát, Kovár az ellenkező oldalra indult. A hosszabbítás hét percében a középpályát gyorsan átjátszva mindkét fél nagy erőket mozgósított a győzelemért, akadtak helyzetek a kapuk előtt, de újabb gól már nem született.