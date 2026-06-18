A svájciak az utolsó negyedórában négy gólt szerezve győzték le a bosnyákokat

labdarúgás;Svájc;Bosznia-Hercegovina;futball-vb 2026;

2026-06-18 23:13:00 CEST

Az utolsó körben a négypontos svájciak a társházigazda kanadai együttessel, míg az egypontos bosnyákok a katari gárdával találkoznak.

A svájci válogatott az utolsó bő negyedórában négy gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó tíz percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén, sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé.

Az utolsó körben a négypontos svájciak a társházigazda kanadai együttessel, míg az egypontos bosnyákok a katari gárdával találkoznak.

Világbajnokság, B csoport, 2. forduló:

Svájc - Bosznia-Hercegovina 4-1 (0-0)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 026 néző, v.: Pinheiro (portugál)

gólszerzők: Manzambi (74., 90.), Vargas (84.), Xhaka (96., 11-esből), illetve Mahmic (93.)

piros lap: Muharemovic (80.)

sárga lap: Elvedi (66.), illetve Dedic (59.), Dzeko (61.)

Svájc:

Kobel - Widmer (Jaquez, 86.), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer (Sow, 71.), Xhaka, Freuler - Rieder (Vargas, 71.), Embolo (Itten, 89.), Ndoye (Manzambi, 71.)

Bosznia-Hercegovina:

Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Tahirovic (Basic, 63.), Sunjic (Hadziahmetovic, 86.), Alajbegovic (Mahmic, 91.) - Demirovic (Lukic, 86.), Dzeko (Bajraktarevic, 63.)

Az első öt percet leszámítva sokkal többet birtokolta a labdát a svájci csapat, s bár az elején még volt egy-két ígéretes beindítás a védők mögé, később látványosan nem tudott mit kezdeni a felállt védelemmel. Svájc elsősorban a bal oldalon próbálta átjátszani a rivális hátsó alakzatát, de ez elvétve sem nagyon sikerült, így csupán meddő mezőnyfölényben futballozott. A bosnyákok erejét többnyire felemésztette a szervezett védekezés, a szórványos kontraakcióik viszont veszélyesek és ígéretesek voltak. Mindkét félnek csupán egyetlen egy kaput eltaláló kísérlete volt a szünet előtt, de nagyot védenie egyik hálóőrnek sem kellett.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe: hiába volt többet Svájcnál a labda, ezt nem tudta helyzetekre váltani, mert nem találta a bosnyák védekezés ellenszerét. Így döntően csak ötlettelenül passzolgattak a rivális büntetőterülete előtt. Ndoye ollózása ugyan üde színfoltot jelentett, de kiderült, lesről lőtt, így ha Vasilj nem védi a keresztléc alá tartó labdát, akkor sem lett volna érvényes a gól. A második félidei ivószünetig a két kapusnak egy-egy nagy védése volt: Svájc egy szöglet után Embolo fejesével veszélyeztetett, míg a túloldalon Dedic távoli bombáját védte vetődve Kobel.

A svájciak hármas cseréje változtatta meg a meccset, ugyanis három perccel a beállása után Vargas futott el a bal oldalon, második beadását követően pedig nem tudtak felszabadítani a bosnyákok, így a szintén friss ember, Manzabi tíz méterről, félfordulatból lőtt gólt. Nem sokkal később Muharemovic leghátsó mezőnyjátékosként felrúgta Embolót, ezért a bosnyákok emberhátrányba is kerültek az utolsó tíz percre. Ezt pedig - Vargas révén - pár perccel később Svájc kihasználta, ezzel végleg eldöntötte az összecsapást. Az innentől felszabadult svájci csapatban aztán Manzabi megszerezte második gólját is Vargas kiszolgálásából, a túloldalon pedig a szintén csereként beszálló Mahmic bombázott a kapuba. A slusszpoén azonban így is Svájcé volt, mert az utolsó pillanatban megítélt büntetőt Xhaka értékesítette.