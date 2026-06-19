Orbán Balázs lemondott, távozik a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány éléről

Fidesz;Orbán Balázs;Mathias Corvinus Collegium;kekva;

2026-06-19 16:10:00 CEST

Ezzel akarja segíteni a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézmény előtt álló tárgyalásokat.

Kedves MCC-sek! Ezúton szeretném tájékoztatni a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közösségét, hogy a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról - jelentette be Orbán Balázs a Facebookon, hozzátéve, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

Orbán Viktor volt politikai igazgatója, a parlamenti választáson a kormányzás jogát elveszítő Fidesz kampányfőnöke felidézte, az Országgyűlés a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és más alapítványok életét.

„A folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az Alapítvány helyzete a közeljövőben meg fog változni. A módosításokkal nem értek egyet, azokat a parlamentben is elleneztem és ellenezni is fogom – ugyanis valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot – állította Orbán Balázs hozzátéve, ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban az Alapítvány vezető testületeinek tagjaival együtt azon küzdöttek, hogy a „rombolással” szemben meg tudják védeni a Fidesz káderképzőjeként ismert, több százmilliárd forint közpénzzel támogatott intézményt. Ebben szerinte értek el sikereket, ugyanis még a készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését. Szerinte a következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz, ebben pedig értékelése szerint a lehető legjobban úgy tud segíteni, ha lemond.

Mint megírtuk, azzal, hogy a választások óta a Tisza-kormány sortűz alá vette a NER tehetséggondozó intézményét, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszüntetésével az MCC az ígért vagyonvisszaszerzés egyik kísérleti nyula lett. Előtte az MCC alapítványa elveszítette azt a több milliárd forintot is, amelyet a Moltól és a Richtertől kapott a részvények 10-10 százalékáért járó osztalékként.

A kekvákról elfogadott alaptörvény-módosításban azt rögzítették, hogy a kekvák alapítói jogait az állam gyakorolja, továbbá, hogy a kekvák megszüntetése után az államra a korábban az államtól kapott vagyon visszaszáll. Utóbbi egy pontosításként került a szövegbe, mivel több kekva hagyományos alapítványi formában működött már a 2021-es átalakítás előtt is, és rendelkeztek némi olyan vagyonnal is, ami nem közpénzből származott. Ez volt a helyzet az MCC-vel is.