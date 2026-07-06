A parlament megvitatta az Alaptörvény módosítását, amely szerint Orbán Viktor többé nem lehetne miniszterelnök

A képviselők vitáztak az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnök mandátumának maximális időtartamát. A Fidesz-KDNP lex-Orbánt és visszamenőleges jogalkotást emleget, Melléthei-Barna Márton szerint azonban szó sincs ilyesmiről, „ez nem politikai bosszú”. A módosítás emellett megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolását, és azt is rögzíti, hogy az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon.