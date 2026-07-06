Az elmúlt években közpénzmilliárdokkal kitömött tehetséggondozással foglalkozó intézmény alapítványának korábbi kuratóriumi elnöke, Orbán Balázs „értelmetlen pusztítást, rombolást és bosszút” emleget.
Két hete van rá.
Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről.
Székesfehérvár fideszes polgármestere hangsúlyozta, a törvényi előírásoknak tesz eleget. Ugyanakkor van egy kérése a Tisza-kormány felé, hogy támogassák az egyetem tervezett városi fejlesztését, egy kutatási-fejlesztési science park megépítését.
A miniszterelnök elmondta: drámaian rossz állapotban találták az átadás-átvétel után a magyar költségvetést.
Aki mégis megteszi, az szembesülni fog a következményekkel - ígérte a miniszterelnök.
Nem sokkal korábban Hernádi Zsolt hozott hasonló döntést.
Ezzel akarja segíteni a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézmény előtt álló tárgyalásokat.
A Mol-vezér döntését azzal indokolta, hogy nem tartaná helyesnek, ha az egyetem új rendszerének kialakításában régi elnökként szerepet vállalna. A megüresedő helyre, az átalakulás időszakára Misovicz Tibort, az alapítvány titkárát javasolja.
A kekvák megszüntetése közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági helyet is érint.
Megszüntetik a kekvákat és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is.
Csak azt a vagyont veszik vissza, amely amúgy is a magyar államé volt.
A Tisza-kormány rendkívüli ülésen fogadtatná el az uniós forrásokhoz szükséges jogállamisági és intézményi feltételeket teljesítő törvénycsomagot.
A dokumentumban kiemelik, hogy az indítvány különösen az úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.
A képviselők vitáztak az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnök mandátumának maximális időtartamát. A Fidesz-KDNP lex-Orbánt és visszamenőleges jogalkotást emleget, Melléthei-Barna Márton szerint azonban szó sincs ilyesmiről, „ez nem politikai bosszú”. A módosítás emellett megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolását, és azt is rögzíti, hogy az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon.
Körülbelül 3000 milliárd forint vagyon kerülhet vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelői alapítványok állami kézbe vételével, de mindez csak az első lépés egy hosszú úton – mondják a szakértők az alaptörvény tervezett módosításáról. Körkép.
A Habony Árpád hitelezőjeként ismert Tombor András párbeszédet akar a Tisza-kormánnyal. Most, kormányváltás után már fájnak neki a politikai csatározások, egyetért azzal, hogy a fideszes alapítványoknak átjátszott vagyon a nemzet vagyona. Kölcsönös számadást szeretne.
A magyarországi központú multinacionális gyógyszergyártó cég vezérigazgatója így segítené a Tisza-kormányt, amíg nem rendeződik az alapítványi egyetemek kérdése Magyarország és az EU között. A Mol már korábban döntött a halasztásról.
Hatályban marad a brüsszeli határozat, amely 21 magyar egyetemet kizár az uniós finanszírozási programokból.
Nehogy még véletlenül a függetlenség veszélye álljon elő.
Már régóta olyan helyzetben vagyunk, mint a bolond autós, aki az ellenkező irányban hajt fel a sztrádára, és csodálkozik, hogy mennyi hülye van, aki rossz irányba megy.