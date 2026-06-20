Hőség mellé vízdíjemelésre szólít fel Karácsony Gergely, visszakéri az önkormányzatoknak az ármeghatározás jogát

„Holnaptól hivatalosan is életbe lép a hőségriadó. A klímaváltozás hatásai már a hétköznapokban is érezhetőek, mégsem történt semmi ezek ellensúlyozására az elmúlt években” – jelentette ki a Városháza park melletti párakapuk tövében Karácsony Gergely főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján. Mint mondta: nagyon örül, hogy a Tisza-kormányban végre van felelőse a vízgazdálkodásnak, mert a hazai víziközmű-hálózat rettenetes állapotban van. Budapest szerinte még a jobbak közé tartozik, mivel a hálózati vízveszteség – mennyi csorog el a földbe a vízvezetékekből – 10-12 százalékos, miközben az országos átlag 20-25 százalék közül mozog, vagyis az ivóvízkutakból kinyert víz negyede, ötöde elfolyik, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a fővárosi vízhálózat jó állapotban lenne, hiszen akadt olyan nap az elmúlt évben, amikor száz csőtörés történt egyetlen napon. Mindez nem független attól, hogy az Orbán-kormány az elmúlt évtizedben a különféle adókkal és a mesterségesen leszorított szolgáltatási díjjal kiszivattyúzta a pénzt a hazai víziközmű-rendszerekből, így nem jutott elég forrás karbantartásra és fejlesztésre.
A vízdíjakat 2013-ban fagyasztották be, a kieső bevételeket pedig a kormány soha nem ellentételezte. A fővárosnak annyit sikerült elérnie, hogy a nem lakossági felhasználók számára érvényes víz- és csatornadíjakat az Orbán-kabinet – Karácsony Gergelyre mutogatva - 2025. március 1-jétől átlagosan 3,7 százalékkal megemelte. A lakossági díjak viszont nem módosultak.
Jelenleg 219 forintba kerül egy köbméter víz a lakossági fogyasztóknak, ami messze nem fedezi az előállítás költségét.
Varsóban ennek a kétszeresét, Pozsonyban a háromszorosát, Bécsben a négyszeresét, míg Prágában az ötszörösét kell érte fizetni.
A főpolgármester a helyzet rendezése érdekében levelet írt Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek, azt kérve tőle, hogy adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíj meghatározásának jogát.
„Három okunk is van erre” – magyarázta Karácsony Gergely. Egyrészt ha az önkormányzatok felelőssége a vízszolgáltatás, akkor kapjanak ehhez pénzügyi eszközöket is. Legalább ilyen fontos a fenntarthatóság pénzügyi és ökológiai szempontból. A jelenlegi nyomott ár nem fenntartható, a vízi közmű cégek többsége a csőd szélén ingadozik, hiszen jóval többe kerül a hálózatok üzemeltetése, mint amennyi bevételre szert tesznek. A magasabb vízdíj arra is jó lenne, hogy visszafogja a meglehetősen pazarló fogyasztást. Eljöhet ugyanis az az idő, amikor a klímaváltozás hatására csökkenő talaj és folyóvízszint miatt a meglévő ivóvíznyerő kutak nem képesek biztosítani ilyen mennyiségben ivóvizet. Ezzel a takarékoskodás mellett arra is ösztönözhetnék az embereket, hogy gyűjtsék az esővizet például a locsoláshoz. Nem elhanyagolható az sem, hogy az egységes vízdíjjal olyan fogyasztókat is támogat az állam, akik erre egyáltalán nem szorulnak rá, miközben a költségeket mindenki egyformán fizeti.Karácsony Gergely vízdíjat emelne
„Budapesten egy átlagfogyasztó havi 1900 forintot fizet. Néhány száz forintos átlagos emelés senkit nem érintene súlyosan” – jelentette ki Karácsony Gergely, majd azt is hozzátette, hogy főváros nem fűnyíróelv szerint, hanem sávosan emelné a díjat. Minden fővárosi háztartásnak mérsékelt áron biztosítanának egy alapmennyiséget, majd a fogyasztás függvényében nőnének a díjak. A vízdíjnak azonban tartalmazni kell a szükséges fejlesztések árát. A rászorulók a jelenleg is létező, szükség esetén kibővített fővárosi lakásrezsi alapból kérhetnének támogatást. Az ármeghatározásról társadalmi egyeztetést kezdeményeznek.Egyre több a probléma, előbb-utóbb meg kell emelni a vízszolgáltatás díját
Ahogy azt korábban megírtuk: a fővárost kiszolgáló ivóvízellátó rendszer műszaki színvonalának fenntartásához több száz milliárd forintra lenne szükség. A rezsicsökkentés miatt 2012-es szinten befagyasztott víz- és a csatornadíjak miatt a szolgáltatók 70 százalékos inflációs hatást görgetnek maguk előtt.
A rögzített áron való víz- és csatornaszolgáltatás - miközben az energiaárak, a karbantartási díjak és a munkabérek is ugrásszerűen emelkedtek – már 2023-ra csődközeli helyzetbe kergette a cégek többségét.
A többnyire önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók kivéreztetése a magyarországi víziközmű-hálózat súlyos romlását hozta el. (A Demszky-korszakban privatizált két fővárosi vállalatot, a vízműveket és a csatornázási céget időközben visszavásárolta az önkormányzat.) A szolgáltatók örülnek, ha a legszükségesebb javításokra futja, fejlesztésre, bővítésre, korszerűsítésre semmi nem maradt az elmúlt évtizedben. Az összeomlás elkerülése érdekében a kormánynak 2023-ban már 150 milliárd forint állami támogatást kellett szétosztani a víziközműcégek között. A helyzetet úgy próbálták kezelni, hogy egységes hatósági árat vezettek be, miközben a víziközműcégeket – a tulajdonos önkormányzatokra gyakorolt nyomással – egy állami társaságba, a Nemzeti Vízművek Zrt.-be próbálták terelni. Végül 16 cég csatlakozott. De ettől még nem lett több pénz. A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás díját évente felülvizsgálják.Csapdába ejtette az Orbán-kormány a városokat, hat átadja, öt megtartja a víziközműveitElkerülhetetlen a vízdíj emelése
A magasabb díj miatt a szolgáltatók, köztük az FCSM és a Fővárosi Vízművek árbevétele is nőtt, csakhogy a többletet mindjárt el is vonta az állam. Az önkormányzatokat sújtó szolidaritási hozzájárulás mintájára létrehozták a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapot, amelyet a miniszteri rendeletben megjelölt szolgáltatók töltenek fel a rájuk kirótt összeggel, amit azután a nehéz helyzetben lévő cégek között osztanak el. Az idén öt cégnek kell fizetnie. A kirótt összeg az FCSM esetében negyedévente 2,85 milliárd forint, azaz egy év alatt összesen 11,4 milliárd, míg a Fővárosi Vízművek kötelezettsége az idén 251 millió forint negyedévente, azaz egymilliárd összesen.
Szomorú vízhelyzet
Budapesten 5400 kilométernyi hálózatot kell karbantartani, amelyből 2000 kilométer már az elmúlt években elért műszaki élethosszának végéhez. A csövek között akad 120 éves is, de a lakótelepek alatt futó 30-40 évre hitelesített vízvezetékek is jócskán túl vannak a szavatossági időn. A csere nem olcsó mulatság: Budapesten 1 kilométer cső cseréje az előírt többi vezetékkiváltással és teljes úthelyreállítással 1 milliárd forintba kerül. A fővárost kiszolgáló ivóvízellátó rendszer műszaki színvonalának fenntartásához 2023. évi áron számolva 259 milliárd forintra lenne szükség. A jelenlegi javítási-pótlási ütem mellett a szolgáltatási színvonal jelentősen romlani fog, a meghibásodások száma exponenciálisan nő, miközben a fenntartási költségek jelentősen emelkednek.