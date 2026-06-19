Karácsony Gergely vízdíjat emelne

Karácsony Gergely;Fővárosi Vízművek;vízdíj;

2026-06-19 12:05:00 CEST

De jövedelmi helyzetnek megfelelően differenciálna.

A főváros levélben kérte Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében - jelentette be Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pénteki sajtótájékoztatóján.

A főpolgármester szerint ez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak a főváros, de az egész ország víziközmű-hálózata; országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap amikor 24 óra alatt száz csőtörés történt - közölte Karácsony Gergely.

A politikus szerint az intézkedés azért halaszthatatlan, mert a fővárosi vízművek csak akkor tud felelősséget vállalni a szolgáltatás garantálásáért, ha maga állapíthatja meg a díjakat. Úgy folytatta, a jelenlegi helyzet az ökológiai károk mellett pénzügyi szempontból is fenntarthatatlan. A vízközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek a napi működésüket is alig fedezik, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz, továbbá a rendszer igazságtalan, mert nem differenciál társadalmi csoportok, jövedelmi helyzetek szerint - sorolta.