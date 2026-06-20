Rohamtempót diktál Magyar Péter, a Fideszből elkezdtek dezertálni polgári értékekre még fogékony politikusok

politika;Fidesz;menekülés;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-06-20 05:45:00 CEST

A Tisza próbálja túlszárnyalni az elnökét. Podcast.

Most már biztos, hogy idén elmarad az uborkaszezon a politikában: a Tisza rátett egy lapáttal, naponta érkeznek az alapvető, Orbán Viktor másfél évtizedes építményét lebontó jogszabályok. Közben a Fideszből elkezdtek dezertálni az egykor oly gyakran emlegetett polgári értékekre még fogékony politikusok.

Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, Bernau Péter, sportrovat vezetője, Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes és Batka Zoltán műsorvezető a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában azt latolgatta, hogy Magyar Péternek és társainak alighanem minden eddigi kormányzatnál nagyobb tempóban kell megreformálni az országot, így kezdésnek alig néhány hónapja van arra, hogy megszerezze a létfontosságú uniós forrásokat.