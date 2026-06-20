Irán bejelentette, hogy újra lezárja a Hormuzi-szorost

Irán;lezárás;Hormuzi-szoros;

2026-06-20 17:16:00 CEST

A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett több tűzszünetsértés.

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.

A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett több tűzszünetsértés, amelyeket Irán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének tart.

Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.

J.D.Vance amerikai alelnök eközben a Fox News-nak adott interjújában azt mondta, biztos abban, hogy a Washington által közvetített 14 pontos megállapodás keretében létrejött tűzszünet fennmarad Iránnal, és nem lát arra utaló jeleket, hogy a Hormuzi-szoros valóban le lenne zárva.