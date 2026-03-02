Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni - közölte az iráni sajtó hétfőn este.
A Hormuzi-szoroson naponta 17–18 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti. Irán katonailag felkészült a lezárásra, de nagyon kemény válasszal kell számolnia.
Az Egyesült Államok hadiflottája ellen esélye sem lenne Iránnak egy nyílt összecsapásban. De másképpen megkeseríthetnék az amerikaiak életét.
Nagy-Britannia kizárta a katonai megoldás lehetőségét, miután a perzsa állam elfoglalt egy brit zászló alatt hajózó tankert. Az amerikaiak csapatokat küldenek Szaúd-Arábiába.
Hétfőn jelentheti be a parlament, hogy mit reagál az ország annak a tartályhajónak az elfoglalására, amiről még videót is közzétett Irán.
Szerintük jogosan jártak el, mivel korábban a britek az ő hajójukat kapcsolták le a Gibraltári-szorosban. London nem akar háborút, de határozott válaszlépéseket emleget.
Nagy-Britannia kemény válaszlépéseket ígér a pénteken elfoglalt tanker ügyében. Teherán balesetre hivatkozik, de valószínűbb, hogy bosszúról van szó.
Washigtonban azt állítják, egy amerikai hadihajó önvédelemből lelőtt egy iráni drónt. Teherán ezt tagadja.
Nem fenyeget háború Teherán és Washington között, bár sok következetesség nincs e tekintetben sem Donald Trump politikájában.
Iráni gyorsnaszádok veszélyes közelségbe kerültek az Egyesült Államok egyik hadihajójával a Hormuzi-szorosnál. Az incidens a hétvégén történt, s egy amerikai védelmi illetékes tegnap erősítette meg a Reuters hírügynökségnek. Az iráni Forradalmi Gárda hajói alig 550 méterre közelítették meg a USS Invicible felderítő hajót, amely éppen áthaladt a szoroson.
Az iráni haditengerészet rakétákat lőtt ki az amerikai USS Harry S. Truman repülőgéphordozó anyahajó közelében. A kilövésről annak megtörténte előtt 23 perccel értesítették a tampai amerikai központi parancsnokságot. Washington provokatívnak tartja a lépést.