Veszélyes találkozás a Hormuzi-szorosnál

Iráni gyorsnaszádok veszélyes közelségbe kerültek az Egyesült Államok egyik hadihajójával a Hormuzi-szorosnál. Az incidens a hétvégén történt, s egy amerikai védelmi illetékes tegnap erősítette meg a Reuters hírügynökségnek. Az iráni Forradalmi Gárda hajói alig 550 méterre közelítették meg a USS Invicible felderítő hajót, amely éppen áthaladt a szoroson.