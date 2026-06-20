Megdőlt az országos melegrekord, szombat délután Aszódon 37,1 Celsius-fokot mértek

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.
E szerint Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek, egyben új nyári szezonrekordot is jelent.
A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.
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