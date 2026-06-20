A hőség miatt vörös kódot léptetett életbe a szociális és családügyi miniszter

Országos Tisztifőorvos;hőségriasztás;másodfokú riasztás;vörös kód;NNGYK;Kátai-Németh Vilmos;

2026-06-20 13:47:00 CEST

Kátai-Németh Vilmos szerint a hőségriadó idején egy telefonhívás akár életet is menthet. Arra kér mindenkit, ha valaki segítségre szorul, életveszélyes helyzetben van, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.

A nagy melegre való tekintettel szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód – jelentette be Facebook-videójában Kátai-Németh Vilmos. A szociális- és családügyi miniszter kiemelte, hogy – az országos tisztifőorvos által pénteken elrendelt másodfokú hőségriasztással párhuzamosan – ez, a szociális területet érintő vörös kód is június 23-ig, kedd éjfélig fog tartani.

Ilyenkor különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátó- és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette – fogalmazott a tárcavezető.

A Covid-járvány idején megszokott felszólítás – Vigyázzunk egymásra! – mellett Kátai-Németh a posztja mellé odaírta, hogy egy telefonhívás akár életet is menthet. Azt kérte, ha valaki segítségre szorul, életveszélyes helyzetben van, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.

A MÁV-csoport a honlapján arról írt, hogy a rendkívüli hőséget vízosztással enyhítik. – A vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. A MÁV-csoport kiemelten kéri utasait, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra – tették hozzá.