Hollandia játszi könnyedséggel, 5-1-es győzelemmel lépett át Svédországon

Hollandia;Svédország;futball-vb 2026;

2026-06-20 22:02:00 CEST

A holland csapat most már minden bizonnyal továbbjutott a csoportból, csak az a kérdés, hogy hányadik helyen.

A holland válogatott Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának is köszönhetően 5-1-re legyőzte Svédországot szombaton az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság F csoportjának houstoni mérkőzésén.

Brian Brobbey korábban csak egyszer volt eredményes a válogatottban, a svédek ellen azonban duplázott, szombati második találata pedig a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon. A svédek a Tunézia elleni 5-1-es siker után a hasonló különbségű vereség ellenére pénteken, a csoport utolsó, harmadik fordulójában Japán ellen még bebiztosíthatják továbbjutásukat.

A holland válogatott állva hagyta ellenfelét, mivel Brian Brobbey már az ötödik percben vezetést szerzett. Cody Gakpo futott el a bal szélen, laposan középre passzolt, a Sunderland csatára pedig közelről a kapu közepébe lőtt. Bő tíz perccel később hasonló gólt szerzett, csak éppen Denzel Dumfries átadása a jobb szélről érkezett, a center megint előnybe került a svéd védelem szorításában, és jobbal megint bevette a kaput.

A svédek a játékrész második felében kezdtek felpörögni, de Viktor Gyökeres két, illetve Yasin Ayari egy helyzeténél Bart Verbruggen, a hollandok kapusa bravúrral mentett. Egy bal oldali szabadrúgást követően Gustaf Lagerbielke fejjel mégis bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A második játékrész hasonlóan kezdődött, mint az első, csak Gakpo duplája között mindössze hét perc telt el. A holland válogatott harmadik találata előtt Dumfries ismét laposan adta be a labdát jobbról, a Liverpool támadója pedig közelről bevette Kristoffer Nordfeldt kapuját. Kisvártatva végleg eldőlt a mérkőzés, mert Gakpo 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Négygólos hátrányban hármas cserével próbálkoztak a svédek, s bár egyikük, Anthony Elanga az 59. percben szépített, többre nem tellett ezen az estén a skandinávoktól. A végeredményt a szintén csereként beállt Cryscenio Summerville állította be a hajrában.

Győzelmével a holland csapat az F csoport élére állt, és minden bizonnyal továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen.