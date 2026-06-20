A Velencei-tó kiszárad, helyette inkább Szegeden tartják az egyetemi kajak-kenu világbajnokság

Orbán-kormány;Szeged;Velencei-tó;kajak-kenu;közpénzek;kiszáradás;egyetemi vb;

2026-06-20 09:30:00 CEST

Az Orbán-kormány 51 milliárd forintból épített a partra nemzeti akadémiát, kár, hogy ebből az összegből megoldhatták volna hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának a teljes vízpótlását.

Az eredeti tervekkel ellentétben augusztus közepén a szegedi Maty-éren, nem pedig a Velencei-tó partjára 51 milliárd forintból épült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián rendezik meg az egyetemi kajak-kenu vb-t. Az akadémiára költött közpénzből a Velencei-tó teljes vízpótlását meg lehetett volna oldani – írja a 444. A lap szerint azért nem lehet a versenyt megrendezni, mert a Velencei-tó vízállása rendkívül alacsony, ami azonban több évtizedes probléma.

Először úgy volt, hogy a Hajógyári-szigeten építik fel az akadémiát, de ott a megépítendő védmű miatt több ezer fát kellett volna kivágni, amit a fővárosi és a III. kerületi önkormányzat sem engedélyezett. A Velencei-tónál hatalmas összegből felépült nemzeti akadémia még márciusban is arra számított, hogy ők lesznek a nemzetközi sportesemény házigazdái. Az egyetemi kajak-kenu világbajnokság tavaszi bejelentésén Cser-Palkovics András, a megyeszékhely polgármestere arról beszélt, hogy az eseményből a környékbeli gazdaság, így Székesfehérvár is profitálhat.

A cikk szerint Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó a róla elnevezett akadémia alapítványának kuratóriumi elnöke, egyben Schmidt Ádám felesége, aki a Fidesz tavaszi bukásáig sportért felelős államtitkár volt. – A projekt kezdettől fogva elég sok elemében bűzlött, sok minden volt benne, ami az úgynevezett Nemzeti Együttműködés rendszerének esszenciáját jelentette felülről erőltetett beruházástól kezdve természetkárosításon át a volt miniszterelnöknek a józan ész szabályait felülíró sportszeretetéig – jegyezték meg, hozzátéve, hogy a kajak-kenu hagyományos magyar sikersport. Az olimpiákon eddig csak Németország és az egykori Szovjetunió szerzett több aranyérmet nálunk.