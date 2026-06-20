Szaftos történetek Donald Trump udvarából

oligarchák;Fehér Ház;Mark Zuckerberg;Donald Trump;Marco Rubio;gazdagodás;Jeff Bezos;Washington DC;Elon Musk;Jared Kushner;nepotizmus;JD Vance;

2026-06-20 22:16:00 CEST

Bosszú, mellbimbók, pálfordulás.

Donald Trump mellbimbóiról is vitáztak a második Trump-adminisztráció tagjai a Fehér Ház Situation Roomjában. Ez derül ki a jövő héten boltokba kerülő Regime Change (Rezsimváltás) című könvéből, amelynek szerzői Maggie Haberman és Jonathan Swan, a The New York Times újságírói. A tényfeltárás igényével készült politikai állapotjelentés nem nélkülözi a meghökkentő, bulváros részleteket.

Az említett diskurzusra tavaly nyáron került sor, amikor a Jeffrey Epstein szexuális bűnöző üzelmeit bizonyító fájlok nyilvánosságra hozatalát követelte a kormánykritikus nyilvánosságon mellett több MAGA politikus is. A Situation Room nevű helyiséget rendszerint nemzetbiztonságot érintő válságok esetén használják az adminisztráció tagjai, ezért is mókás, hogy az elnök állítólagos mellbimbófétisét és annak politikai hordalékát igyekeztek eltakarítani a kormány szorgos tagjai. A könyv szerint felmerült, hogy tűzoltásképpen még JD Vance alelnököt is elküldik a világ egyik legnézettebb podcastere, Joe Rogan műsorába.

Donald Trump sérelmekre és bosszúra alapuló kormányzásának mindennapjaiból is ízelítőt kapunk a könyvben, például hogy milyen előszeretettel nyugtázta az elnök, ahogy a technológiai cégek milliárdos vezetői csúsznak-másznak előtte.

Különösen élvezettel figyelte Mark Zuckerberg Meta-vezér pálfordulását, aki a 2021. január 6-i Capitolium ostroma után letiltotta az elnököt a Facebook platformjáról. A mar-a-lagói birtokán a vendégek előtt Trump lelkesen mutogatott egy levélről készült fotót, amelyben Zuckerberg gyermekei már alig várják „Amerika új aranykorszakának” eljövetelét. Az Amazon vezérigazgatója, Jeff Bezos is mosolygós fotót küldött a feleségével együtt a 2024-ben újraválasztott Trumpnak. Egy másik alkalommal Elon Musknak mesélt a techmogulok váratlan fordulatáról, aki mindezt „első osztályú hasoncsúszásnak” nevezte.

A pletykalapok hasábjaira kívánkozó jelenetek rávilágítanak a gazdasági és politikai hatalom szoros összefonódására, amelyek alapján több elemző szerint az amerikai demokrácia egy oligarchia irányába mozdult el, amelyben népakarat helyébe az elnök és annak családja, valamint a technológiai cégek digitális hűbérurainak érdekei lépnek. Elég csak az Ellison család által megvásárolt Paramount Sky­dance és Warner Bros. cégcsoportokra, amely a CBS hírtelevízió áramvonalasítása után rövidesen a CNN szerkesztői csapatát is saját elképzelései szerint szervezheti át. Ezen felül nem szabad elfelejteni, hogy a Larry Ellison által vezetett Ora­cle informatikai cég szerverein fog futni a TikTok közösségi oldal adatai is, amely mára a hírcsatornáknál is hatékonyabb fegyver a közvélemény befolyásolására.

Donald Trump világának másik jellegzetessége a beosztottak nyílt versenyeztetése, amely alkalmat ad az elnöki hatalmának fitogtatására is.

Egy tavaly október Fehér Házban rendezett vacsorán Donald Trump megkérdezte Rupert Murdoch, a Fox News, a The Wall Street Journal, a The New York Post tulajdonosát, hogy Marco Rubio külügyminiszter és JD Vance alelnök közül melyik kabinettagot kedveli jobban. A helyzet pikantériáját az adta, hogy mind a ketten az asztalnál ültek a leckéztetéskor. Murdoch bár igyekezett finomítani a mondandóján, azért elárulta a preferenciáit, amikor úgy nyilatkozott, hogy „J. D.-ben megvan a nagyság lehetőség, Marco pedig briliáns.” Az amerikai szaksajtó is belekezdett már annak latolgatásába, hogy melyik republikánus politikus veheti át Trumptól a MAGA mozgalom és Republikánus Párt vezetőjének szerepét. Bár az alelnök mindig logikus utódjelöltnek számít, de Vance az utóbbi fél évben a háttérbe húzódott és az iráni háborút érintő pakisztáni tárgyalása sem hozott sikert.

A napokban a Fehér Ház sajtószobájában és a The New York Times riporterének adott interjújában azonban határozottan bírálta Izrael kormányát, amiért annak több tagja kritizálta az elnököt az Iránnal kötött megállapodása miatt.

Rubio ezzel szemben az adminisztráció hivatalba lépése óta egyfajta politikai svájci bicska feladatát látja el, az amerikai külügyi tárcán vezetésén kívül ő az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is, amellyel számos területen bizonyíthatja politikai rátermettségét.

A könyv végül beszámol arról is, hogy Trump és családja skrupulusok nélkül használja fel az elnöki hivatalt az egyéni meggazdagodásra. A sor itt nagyon hosszú: a Trump Corporation kriptovalutájától, a megszerzett értékes ingatlanokon át egészen addig a megaprojektig, amelyben Jared Kushner elnöki vő Affinity Partners nevű cége egy albániai szigeteken építene fel egy luxuskategóriás üdülőövezetet.