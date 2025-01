Trump veje is célkeresztben

Jared Kushner, az amerikai elnök veje kész együttműködni a Trump-kampány orosz kapcsolatai ügyében folyó FBI-vizsgálattal – közölte a Fehér Házban dolgozó Kushner ügyvédje, Jamie Gorelick. A The Washington Post csütörtökön megerősítette, amire előző héten , , hogy Trump lányának férje is a vizsgálat célkeresztjébe került, s ez azt jelenti, hogy már nem csupán az elnök menesztett munkatársainak, hanem egyik legbizalmasabb tanácsadójának kapcsolataira is kiterjed a vizsgálat.