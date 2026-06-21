A ráadásban győzték le a németek Elefántcsontpartot

Németország;Elefántcsontpart;futball-vb 2026;

2026-06-21 08:43:00 CEST

Két győzelemmel kezdték a tornát, magabiztosan vezetik csoportjukat.

A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot szombaton az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában Torontóban.

Mint a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolójából kiderül, két-három veszélyes lövéssel kezdett a négyszeres világbajnok, de Kai Havertz, Jamal Musiala és Felix Nmecha sem talált be. Megtette viszont Aleksandar Pavlovic a 22. percben, de a játékvezető szerint a fejesnél a középpályás meglökte Yahia Fofanát, az ellenfél kapusát, ezért a gólt érvénytelenítette a paraguayi. Mindeközben az elefántcsontparti együttes egyetlen, a kaput elkerülő lövéssel próbálkozott, vagyis az első fél óra ismeretében meglepetés volt, hogy megszerezte a vezetést. Amad Diallo közeli lövésénél Nathaniel Brown belevetődött ugyan a labda útjába, de az Franck Kessié elé került, a középpályás pedig öt méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A szünetig hátralévő időben is fölényben játszottak a németek, de az eredmény már nem változott.

Fordulás után is úgy tetszett, Elefántcsontpart magabiztosan őrzi a szűkös előnyt, míg ellenfele a 60. percben már négy cserénél tartott, hogy megpróbáljon változtatni a helyzetén. Mások mellett pályára lépett Deniz Undav is, aki mindössze tizedszer kapott lehetőséget, és a 68. percben rövid válogatottbeli pályafutása hetedik találatát is megszerezte, amellyel egyenlített. A gól után azonban a németek akciói nem állandósultak, míg az afrikaiak a kontratámadásokra hagyatkoztak, több-kevesebb sikerrel. A rengeteg szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, de a hajrában így is adódott egy lehetőség Elefántcsontpart, kettő pedig a németek előtt, de úgy tűnt, már nem változik az eredmény. Aztán a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte nyolcadik találatát is a válogatottban. A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

Világbajnokság, E csoport, 2. forduló:

Németország-Elefántcsontpart 2-1 (0-1)

Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: J. G. Benítez (paraguayi)

gólszerzők: Undav (68., 94.), illetve Kessié (30.)