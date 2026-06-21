Vitézy Dávid klimatizált InterCity-kocsikra bukkant a Dunakeszi Járműjavítóban

vasút;MÁV;Vitézy Dávid;InterCity;dunakeszi járműjavító;

2026-06-21 10:56:00 CEST

A tárcavezető célként jelölte meg azt üzem megmentését.

A Dunakeszi Járműjavító leállása már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti - írta vasárnapi Facebook-posztjában a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid közölte: a járműjavítóban tucatszám állnak klimatizált InterCity-kocsik, köztük a Magyar Államvasutak (MÁV) jobb járművei is, amelyek a fizetésképtelenné vált üzemben alkatrészre várnak. Azt írta, emiatt kell kapkodva bérelt osztrák kocsikkal közlekedni a Balatonra, illetve bérelt nyugati hálókocsikkal az Adriára. A kialakult helyzetet a Dunakeszi Járműjavító korábbi privatizációjával és az oroszokkal közösen indult egyiptomi kocsigyártással hozta összefüggésbe. Azt állította, az üzem

„az oroszokkal Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter privatizált, majd épp Habony Árpád és Hernádi Zsolt köreinek kezében vált fizetésképtelenné. Tényleg nem szégyellik magukat azok, akik ezt pontosan tudják, és a válságos kocsihelyzetet most ennek ellenére az új kormányon kérik számon?”

A miniszter szerint a vállalat végül tavaly év végére felszámolás alá került, ahonnan az állam mentette ki, új tulajdonosa pedig már a MÁV. Hozzátette, a vasúttársaság kocsijainak javítása és fővizsgáztatása is leállt.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a MÁV vezetőivel hétvégi bejáráson keresték fel a járműjavító vezetőit. Célként azt jelölte meg, hogy megmentsék és újra működőképessé tegyék a 780 dolgozót foglalkoztató üzemet, amely szerinte gyakorlatilag egy éve egy helyben áll.