Hadházy Ákos: Habony Árpád is részt vesz egy luxusvitorlás-versenyen a Francia Riviérán

Habony Árpád;Hadházy Ákos;

2026-06-21 09:55:00 CEST

A volt politikus megjegyezte, reméli, hogy jövőre a „fideszes gengszter” nélkül fog lezajlani a verseny.

Habony Árpád is részt vesz a 2026-os Cape 31 Mediterrán Sorozaton - hívta fel a figyelmet egy vasárnapi Facebook-posztban Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő azt írta, a verseny hivatalos honlapján a Black Battalion, vagyis Fekete Sereg nevű csapat egyik tagját nem névvel, hanem a csapat nevével és egy versenyzői kóddal jelölték. A kód alapján a World Sailing honlapján Habony Árpád neve található meg. A Cape 31 Mediterrán Sorozat 2026-ban öt fordulóból áll Olaszországban és Franciaországban. A szezon áprilisban a szardíniai Porto Cervóban kezdődik, majd Puntaldia, Bonifacio, Scarlino és Hyères is szerepel a helyszínek között.

Hadházy Ákos egy, a versenyre figyelmet felhívó magyar forrásra hivatkozva azt is írta, hogy egy új Cape 31 ára nagyjából 200 ezer euró plusz áfa, a 2021-2023-as használt hajók jellemzően 170-220 ezer euróba kerülnek, a régebbi, 2017 körüli példányok pedig körülbelül 130 ezer euróért érhetők el.

Bejegyzésének végén megjegyezte, hogy a Tisza-kormány a társadalmi egyeztetés miatt nem terjeszti be a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot, így „a fideszes propagandamester és gengszter” idén még önfeledten hajókázhat, de azért reméljük, jövőre már nélküle vitorlázik a Black Battalion nevű csapat”