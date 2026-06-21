Több ezren követeltek előrehozott választást Újvidéken

Szerbia;tüntetés;Újvidék;

2026-06-21 11:26:00 CEST

Közben az államfő is gyűlést hirdetett, ahová támogatóit várja.

Több ezren tüntettek szombaton Újvidéken, ahol előrehozott parlamenti választásokat követeltek, és megemlékeztek arról a 16 emberről, aki 2024-ben halt meg a vasútállomás előtetőjének leomlásakor - írja a Reuters.

A diákok vezette kormányellenes tiltakozások a tragédia után terjedtek el Szerbiában, és időnként erőszakba torkolltak. A tüntetők, az ellenzék és jogvédő szervezetek azt állítják, hogy az újvidéki baleset a kormányzati építési beruházások rossz kezelésének és a korrupciónak a jele volt.

Újvidéken a demonstrálók mintegy 30 Celsius-fokos hőségben skandáltak, Aleksandar Vučić szerb elnököt és a Szerb Haladó Pártot kifütyülték. Sokan olyan transzparenseket és pólókat vittek, amelyeken az állt, hogy „győznek a diákok”. A diákmozgalom aktivistái azt mondják, indulni akarnak Vučić és pártja ellen a következő parlamenti és elnökválasztáson. Mindkét választást 2027-ben tartanák, de Vučić korábban jelezte, hogy a következő hónapokban előrehozhatja azokat.

A tüntetésen Sanja Belić újvidéki egyetemi tanár azt mondta: „szabad és tisztességes választások nélkül minden más üres szó”. A demonstrálók és jogvédő szervezetek választási csalással, ellenfeleivel szemben alkalmazott erőszakkal, a sajtószabadság korlátozásával, korrupcióval és a szervezett bűnözéshez fűződő kapcsolatokkal is vádolják Vučićot és kormányzati tisztségviselőket. Az államfő és szövetségesei tagadják ezeket az állításokat.

A szerb elnök az újvidéki tüntetéssel egy időben sugárzott televíziós beszédben azt mondta, támogatói június 27-én tartanak gyűlést. Arra kérte az embereket, hogy ne mutassanak haragot senki felé, hanem a szerb zászló alatt gyűljenek össze.

Szerbia uniós tagjelölt, de Belgrádnak ehhez javítania kell a jogállamiság helyzetén, köztük a szabad és tisztességes választások feltételein és az igazságszolgáltatáson, valamint fel kell lépnie a korrupció és a szervezett bűnözés ellen.