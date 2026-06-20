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Netanjahu még nagyobbat bukhat az Irán elleni fiaskóval, mint Trump

Szerteágazó következményekkel jár az iráni fiaskó, Netanjahu nagyobbat bukhat Trumpnál is

Az Irán ellen indított kudarcos háború Donald Trump és Benjamin Netanjahu politikai jövőjét is meghatározhatja. A nemzetközi jog érvényét pedig még jobban aláásta.

Egy nappal az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját lezáró megállapodás aláírása után a világsajtó már azt mérlegeli, hogy a történtek milyen következményeket vonnak maguk után. A The New York Times felidézi, hogy légicsapások február 28-i megindításakor Donald Trump elnök azt ígérte, a harcok csak Irán „feltétel nélküli megadásával” zárulhatnak. A minap kötött megállapodás ezzel szemben nem csupán épségben hagyja az iszlám köztársaságot, de az – a Washingtontól kapott engedmények birtokában – egyenesen megerősödve érezheti magát. „A háború milliárdokba került az USA-nak, ezrek halálát okozta, és az üzemanyag­árakat is megemelte. Feldühítette a szavazókat, s megosztottsághoz vezetett Trump rendszerint hiperlojális MAGA táborában. És rengeteg táptalajt adott a demokratáknak a novemberi félidős választások előtt.”

Mindebből azonban még nem látszik, hogy mindez mennyire fog fájni Trumpnak.

Bár a háborút támogató republikánusok most vonakodnak a megállapodástól, a lap republikánusokkal foglalkozó írója, Robert Draper szerint ez talán nem árt annyira az elnöknek. 

A leghangosabb bírálók, egyelőre többnyire a MAGA táborán belüli személyiségek, akiket nagyrészt már félreállítottak. Ráadásul a félidős választásokig még több mint négy hónap van hátra. „Ez hosszú idő a politikában. Ha Irán eltűnik a hírekből, akkor a választók e miatti aggodalma is eltűnhet. Kérdés azonban, hogy a benzináraknak lesz-e elég idejük visszaesni a háború előtti szintre. A megállapodás Iránnak kedvező részleteiről ugyanis sok republikánus szavazó talán soha nem fog hallani. A jobboldali hírcsatornák, mint például a Fox News, nem foglalkoznak semmivel, ami rossz színben tünteti fel a Trump-adminisztrációt – mutatott rá Draper.

Izraelben a tét Benjamin Netanjahu politikai jövője. A miniszterelnök február végén Irán megtörését, nukleáris programjának lerombolását és regionális szövetségeseinek felszámolását ígérte – a Közel-Kelet arculatának teljes átalakítását. Tizenöt héttel később Washington és Teherán megállapodott egymással, és az egyezségben Izraelnek nem osztottak lapot – mutatott rá tudósításában a TRT World török televízió. Jiszrael Katz védelmi miniszter hallani sem akar engedményekről, s leszögezte, hogy az izraeli hadsereg bent marad Libanonban, Szíriában és Gázában is. Itamar Ben-Gvir szélsőséges nemzetbiztonsági miniszter leszögezte, hogy Trump megállapodása nem köti Izrael kezét.

Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök, Netanjahu egyik esélyes kihívója a közelgő választásokon ugyanakkor rámutatott a hatalmas szakadékra a miniszterelnök totális győzelmet ígérő kijelentései és a háborút lezáró megállapodás között. Az izraeliek közül sokan csalódottak, Washington árulásáról beszélnek, a TRT-nek nyilatkozó Giedon Levy újságíró szerint azonban Trump az, aki félrevezetve érezheti magát, miután Netanjahu elérhetetlen célokkal kecsegtette őt. Levy szerint mindez gyökeresen meg fogja változtatni a világ viszonyát Netanjahuhoz és Izraelhez.

A minden jogi alapot nélkülöző háború a világ más térségeinek helyzetét is megváltoztatta.

Az amerikai Brookings Institution szerint „a háború talán legjelentősebb hatása a nemzetközi jog, s azon belül is az erőszak alkalmazására vonatkozó korlátok további eróziója. 

„Az Irán elleni csapások, amelyek kevesebb mint két hónappal az USA venezuelai beavatkozása után történtek, fokozzák azt az aggodalmat, hogy a katonai erő világszerte az államvezetés alapértelmezett eszközévé válhat, nem pedig a nemzetközi jogon alapuló végső megoldássá.”

Bosszú, mellbimbók, pálfordulás.