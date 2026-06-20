Szerteágazó következményekkel jár az iráni fiaskó, Netanjahu nagyobbat bukhat Trumpnál is

választások;megállapodás;Izrael;Egyesült Államok;visszhangok;nemzetközi jog;békemegállapodás;külföldi lapszemle;háború Iránban;

2026-06-20 23:15:00 CEST

Az Irán ellen indított kudarcos háború Donald Trump és Benjamin Netanjahu politikai jövőjét is meghatározhatja. A nemzetközi jog érvényét pedig még jobban aláásta.

Egy nappal az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját lezáró megállapodás aláírása után a világsajtó már azt mérlegeli, hogy a történtek milyen következményeket vonnak maguk után. A The New York Times felidézi, hogy légicsapások február 28-i megindításakor Donald Trump elnök azt ígérte, a harcok csak Irán „feltétel nélküli megadásával” zárulhatnak. A minap kötött megállapodás ezzel szemben nem csupán épségben hagyja az iszlám köztársaságot, de az – a Washingtontól kapott engedmények birtokában – egyenesen megerősödve érezheti magát. „A háború milliárdokba került az USA-nak, ezrek halálát okozta, és az üzemanyag­árakat is megemelte. Feldühítette a szavazókat, s megosztottsághoz vezetett Trump rendszerint hiperlojális MAGA táborában. És rengeteg táptalajt adott a demokratáknak a novemberi félidős választások előtt.”

Mindebből azonban még nem látszik, hogy mindez mennyire fog fájni Trumpnak.

Bár a háborút támogató republikánusok most vonakodnak a megállapodástól, a lap republikánusokkal foglalkozó írója, Robert Draper szerint ez talán nem árt annyira az elnöknek.

A leghangosabb bírálók, egyelőre többnyire a MAGA táborán belüli személyiségek, akiket nagyrészt már félreállítottak. Ráadásul a félidős választásokig még több mint négy hónap van hátra. „Ez hosszú idő a politikában. Ha Irán eltűnik a hírekből, akkor a választók e miatti aggodalma is eltűnhet. Kérdés azonban, hogy a benzináraknak lesz-e elég idejük visszaesni a háború előtti szintre. A megállapodás Iránnak kedvező részleteiről ugyanis sok republikánus szavazó talán soha nem fog hallani. A jobboldali hírcsatornák, mint például a Fox News, nem foglalkoznak semmivel, ami rossz színben tünteti fel a Trump-adminisztrációt – mutatott rá Draper.

Izraelben a tét Benjamin Netanjahu politikai jövője. A miniszterelnök február végén Irán megtörését, nukleáris programjának lerombolását és regionális szövetségeseinek felszámolását ígérte – a Közel-Kelet arculatának teljes átalakítását. Tizenöt héttel később Washington és Teherán megállapodott egymással, és az egyezségben Izraelnek nem osztottak lapot – mutatott rá tudósításában a TRT World török televízió. Jiszrael Katz védelmi miniszter hallani sem akar engedményekről, s leszögezte, hogy az izraeli hadsereg bent marad Libanonban, Szíriában és Gázában is. Itamar Ben-Gvir szélsőséges nemzetbiztonsági miniszter leszögezte, hogy Trump megállapodása nem köti Izrael kezét.

Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök, Netanjahu egyik esélyes kihívója a közelgő választásokon ugyanakkor rámutatott a hatalmas szakadékra a miniszterelnök totális győzelmet ígérő kijelentései és a háborút lezáró megállapodás között. Az izraeliek közül sokan csalódottak, Washington árulásáról beszélnek, a TRT-nek nyilatkozó Giedon Levy újságíró szerint azonban Trump az, aki félrevezetve érezheti magát, miután Netanjahu elérhetetlen célokkal kecsegtette őt. Levy szerint mindez gyökeresen meg fogja változtatni a világ viszonyát Netanjahuhoz és Izraelhez.

A minden jogi alapot nélkülöző háború a világ más térségeinek helyzetét is megváltoztatta.

Az amerikai Brookings Institution szerint „a háború talán legjelentősebb hatása a nemzetközi jog, s azon belül is az erőszak alkalmazására vonatkozó korlátok további eróziója.

„Az Irán elleni csapások, amelyek kevesebb mint két hónappal az USA venezuelai beavatkozása után történtek, fokozzák azt az aggodalmat, hogy a katonai erő világszerte az államvezetés alapértelmezett eszközévé válhat, nem pedig a nemzetközi jogon alapuló végső megoldássá.”