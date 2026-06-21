Házat vett Ecsegen Gyurcsány Ferenc, hosszabb távon ott is akar élni

Gyurcsány Ferenc;Ecseg;

2026-06-21 17:10:00 CEST

Egyúttal bekapcsolódna a közösség életébe is.

Házat vett a Nógrád vármegyei Ecseg településen Gyurcsány Ferenc - számolt be Facebook-oldalán a Pásztó közelében fekvő falu polgármestere

Baráth Éva közlése szerint személyesen is találkozott a volt miniszterelnökkel, akivel egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőről. Tájékoztatása szerint Gyurcsány Ferenc a közeljövőben nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon azonban ez a szándéka. Egyben jelezte, hogy a jövőben részt kívánnak venni a település életében és látogatni kívánják a közösségi rendezvényeket. „Bízunk benne, hogy az új tulajdonosok megelégedésére szolgál majd a nálunk eltöltött idő, és ezúton is üdvözöljük őket a településen” - fogalmazott Baráth Éva.

A polgármester bejegyzésében többes szám harmadik személyben írt Gyurcsány Ferenc költözési szándékáról – „miniszterelnök úr tájékoztatást adott arról, hogy bár a közeljövőben még nem tervezik az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándékuk” –, de az nem derült ki, hogy vele együtt ki érkezne a faluba.